'Lovecraft Country', la nueva serie de Jordan Peele y J.J. Abrams llegará en agosto a HBO. | Fuente: HBO

El peligro es un ingrediente clave en la filmografía de Jordan Peele (director de las películas de suspenso "Get Out" y Us"). Eso, sumado a los monstruos del escritor H.P. Lovecraft crean una potente combinación. Esta es la receta de la nueva serie "Lovecraft Country", que HBO estrenará en agosto, para la cual hay altas expectativas.

La ficción, creada por Peele y J.J. Abrams, se basa en la novela homónima de Matt Ruff. La historia se centra en Atticus Freeman (Jonathan Majors), su amiga Letitia (Jurnee Smollett-Bell) y a su tío George (Courtney B. Vance), quienes emprenden un viaje por los Estados Unidos de las leyes de Jim Crow (de segregación racial) de los años ‘50, en búsqueda de su padre desaparecido (Michael Kenneth Williams).

Lo que comienza siendo un simple viaje, se convertirá en una lucha por sobrevivir y superar el terrorismo racial en el contexto de un EE.UU. “blanco” y con terroríficos monstruos que parecen salidos de un libro del género Lovecraft.

Con "Lovecraft Country", Jordan Peele vuelve a enfocarse en las tensiones raciales que permanecen vigentes en EE.UU. HBO también abordó este tema a través de la serie "Watchmen", inspirado en el cómic homónimo.

"Este lugar es peligroso", se escucha en el primer tráiler. No hay duda de ello, ya que la ficción también toma como referencia a H.P. Lovecraft, escritor que creó a Cthulhu y otros terroríficos monstruos. Entre sus obras destacan "La llamada de Cthulhu", "El Necronomicón" y "Los gatos de Ulthar".

No se trata de la primera serie de horror de la cadena. En enero, HBO estrenó "The Outsider", basada en la novela de horror de Stephen King.

