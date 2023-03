Hannah Montana tendrá una precuela. | Fuente: Disney

No hay duda que Disney se ha dispuesto a ser el nuevo rival de Netflix, tal es así que la comedia juvenil Lizzie McGuire ya está en rodaje y no solo ella vuelve, pues la historia de Hannah Montana ya está en proceso para presentar una precuela.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el propio Billy Ray Cyrus, creador de la ficción original y parte del reparto, ha confirmado que se está trabajando para que Hannah Montana regrese a las pantallas.

"Están hablando sobre hacer una precuela, y yo lo haría sin dudarlo un segundo. Creo que hay toda una historia sobre cómo Miley se convirtió en Hannah Montana, qué le llevó a ello", reveló el actor y cantante.

Sin embargo, Billy Ray prefirió no hablar sobre su hija Miley, la estrella de la serie de Disney, pues la intérprete de “Wrecking ball” dijo en el 2017 a la revista People que “no haría un reboot de Hannah Montana”.

“Ha sido mucho tiempo el que he pasado con mi padre. Era mi padre también en la serie. Ya he tenido suficiente", añadió la artista en ese momento. Además, se entiende que Billy prefiere mantener una relación saludable con Miley, luego de varios años distanciados.

"Me gustaba ser parte del universo de Disney, porque no conocía nada más. Sabía que estaba haciendo lo que yo quería, pero ahora que soy mayor, me doy cuenta que era mucha presión para una niña", dijo la actriz de Hannah Montana en la CBS.

Hannah Montana fue la serie que llevó al estrellato a la actriz y cantante Miley Cyrus, quien interpretó a la protagonista del programa desde marzo del 2006 hasta su fin, en el 2011. A pesar de que el papel la hizo famosa entre los niños y adolescentes alrededor del mundo, pocos saben que, detrás de cámaras, la actriz no disfrutaba de las grabaciones.

En una entrevista con la revista Elle en julio pasado, la artista dio detalles sobre su experiencia en Disney interpretando a la estrella de pop Hannah Montana. La intérprete de “Party in the U.S.A” contó que quiso dejar el programa en varias oportunidades porque no se sentía cómoda.

“En una ocasión, cuando tenía 18 años, sí que quise dejar de ser Hannah porque me sentía ridícula. En cuanto mantuve relaciones sexuales por primera vez, tuve la sensación de que no podía volver a ponerme esa peluca rubia. Era extraño. Era como si me hubiera vuelto mayor de repente”, explicó la actriz.

