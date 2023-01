El final de la temporada 16 de 'Grey's Anatomy' llegará antes de lo previsto por el coronavirus. | Fuente: ABC

La industria del cine, televisión, música y teatro han sido fuertemente golpeadas debido a la pandemia del coronavirus. Cines y salas teatrales cerradas, conciertos cancelados y rodajes suspendidos para evitar la expansión alrededor del mundo.

En esta ocasión, el nuevo afectado ha sido el drama médico "Grey's Anatomy" que ha debido adelantar el final de su temporada 16 debido a la crisis sanitaria. El episodio 21 servirá como el desenlace de esta entrega.

Así, el canal ABC, a cargo de la serie, anunció que el último capítulo se estrenará el 9 de abril, en EE.UU., en lugar del 16 de mayo como se tenía previsto. El episodio titulado "Put on a Happy Face" servirá como el final definitivo de la temporada, ya que fue el último listo -antes de entrar en paro por el coronavirus- y de confirmarse que no se retomará la producción cuando puedan volver al trabajo.

"Grey's Anatomy", protagonizada por Ellen Pompeo, regresará con la temporada 17 con un estreno previsto (si no hay cambios) para setiembre del 2020. En Latinoamérica, todos los martes se transmiten nuevos episodios por canal Sony a las 8 p.m. (Perú y Colombia).

El popular drama donó batas y guantes a los responsables de combatir la propagación del covid-19. "Estamos abrumados de gratitud por los trabajadores de salud durante este periodo increíblemente difícil. Adicionalmente a las donaciones, cumplimos con nuestra parte al quedarnos en casa”, indicó la producción en un comunicado a Entertainment Weekly.

FINALES ADELANTADOS

Así como "Grey's Anatomy", otra serie que deberá adelantar su final por el coronavirus fue "The Walking Dead". Debido a la crisis, no pudo finalizar la posproducción del capítulo final de su temporada 10, por lo que no se emitirá el 12 de abril como estaba previsto."Los acontecimientos actuales desafortunadamente han hecho imposible completar la posproducción del episodio final de la temporada número 10 de 'The Walking Dead' así que la temporada actual finalizará con su episodio número 15 el próximo 5 de abril", informó desde su cuenta de Twitter."El capítulo planeado como cierre se emitirá como un episodio especial a lo largo del año", añadió.

Te sugerimos leer