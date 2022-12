Carlota Prado, exconcursante de 'Gran Hermano', dijo haber sido violada por otro participante, José María López Pérez. La justicia investiga la denuncia. | Fuente: Captura de pantalla

Una denuncia de violación ha puesto en jaque la versión española del 'reality' "Gran Hermano". La justicia investiga la denuncia presentada por una de las participantes, Carlota Prado, quien dice haber sido violada por otro concursante, José María López Pérez. Ante esta situación, grandes compañías han retirado la publicidad del programa para no verse afectadas por la polémica.

Carlota afirma que en noviembre de 2017, cerca de Madrid, se encontraba inconsciente después de una fiesta en la que se consumió mucho alcohol.

En aquel momento, los productores expulsaron a José María del "Gran Hermano", show en el que los concursantes se encierran durante semanas o meses en una casa sin acceso al mundo exterior. La supuesta agresión ocurrió con los dos bajo un edredón, y las imágenes nunca se difundieron.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

El caso volvió a la actualidad después de que el medio El Confidencial reportara que al día siguiente de la presunta violación, Carlota Prado tuvo acceso a las imágenes, y se vino abajo al verlas.

El portal difundió un video tomado en el "confesionario", una habitación de la casa del "Gran Hermano" donde los concursantes hablan a la cámara acerca de su experiencia. En él se ve a la joven muy molesta cuando se le pide mirar las imágenes en cuestión.

En un momento, la chica, de 24 años en ese momento, le pide a los productores, con lágrimas en los ojos, que dejen de mostrarle las imágenes, y solicita que se le permita salir de la habitación.

¿POR QUÉ LO PERMITIERON?

El artículo de El Confidencial suscitó enseguida la pregunta de por qué los productores de "Gran Hermano" permitieron que ocurriera la presunta violación, mientras estaba siendo grabado, y por qué luego le mostraron a la joven las imágenes de lo sucedido.

"Tendría que haber estado una persona a mi lado, un psicólogo o alguien que me ayudara a enfrentarme a esas imágenes tan duras. Jamás me preguntaron si yo quería ver eso (...) si me llegan a preguntar, hubiera dicho que no", dijo Carlota Prado a El Confidencial.

El resultado es que unas 20 empresas ─entre ellas Nestlé, Nissan y BBVA─ anunciaron, en Twitter, haber retirado su publicidad del programa, emitido por Telecinco, el canal más seguido en España.

Mediaset España, el grupo propietario de Telecinco, dijo en un comunicado que es víctima de una campaña de "desprestigio" por parte de grupos mediáticos rivales, y aseveró que seguirá atento a "los resultados de la investigación y al esclarecimiento total de los hechos, respetando la intimidad de las personas afectadas". (AFP)

