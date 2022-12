'The Crown', 'Gambito de Dama' y 'El juicio de los 7 de Chicago' le dieron varios galardones a Netflix en los Globos de Oro 2021. | Fuente: Composición (Netflix)

No fue una buena noche para “Mank”, la última cinta de David Fincher estrenada en Netflix. Pero, definitivamente, sí que lo fue para la plataforma de streaming, que durante los Globos de Oro 2021 consiguió que sus producciones cosecharan numerosos premios.

Se coronó, así, como la gran triunfadora de los premios otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que celebró este 28 de febrero su edición número 78 en medio de una ceremonia virtual, conducida por Tina Fey y Amy Poehler.

“The Crown”, la serie que retrata la política y monarquía británica, se ubicó como la más galardonada en el rubro televisivo al ganar cuatro nominaciones, que incluyeron a mejor serie dramática, mejor actriz dramática, mejor actor dramático y mejor actriz de reparto dramática.

También resaltó la miniserie “Queen’s Gambit” (“Gambito de Dama”), que consiguió dos premios: uno para Anya Taylor-Joy por darle vida a una maestra del ajedrez y otro a mejor serie limitada (o miniserie).

La plataforma de streaming siguió sumando galardones con Rosamund Pike, quien ganó a mejor actriz principal de comedia o musical por su papel en “Descuida, yo te cuido”, y con Aaron Sorkin, quien se impuso en la categoría de mejor guion por su cinta “Trial of the Chicago Seven” ("El juicio de los 7 de Chicago").

Finalmente, Chadwick Boseman alcanzó un premio póstumo a mejor actor dramático por su trabajo en “Ma Rainey's Black Bottom” (“La madre del blues”), cinta producida por Netflix.

La noche de "The Crown"

Además de liderar las nominaciones en los Globos de Oro 2021, “The Crown” se ubicó como la serie más ganadora en la edición 78° de estos premios. Así, esta noche consiguió hacerse de otro galardón en la categoría a mejor serie dramática.

La producción de Netflix, que es un retrato íntimo de las figuras que conforman la monarquía y la política británica, logró estar por encima de sus pares, como “Ozark”, “The Mandalorian”, “Ratched” y “Lovecraft Country”.

“Gracias a toda la Asociación, a los productores, he estado rodeado de gente maravillosa y ha sido un placer compartir con todos ellos”, dijo Peter Morgan, creador de la serie, al recibir el premio desde su hogar. También agradeció a sus hijos, de quienes estuvo separado debido a la pandemia de la COVID-19.

La cuarta temporada de “The Crown” también se llevó los galardones a mejor actriz, mejor actor y mejor actriz de reparto para Emma Corrin, Josh O'Connor y Gillian Anderson, respectivamente.

