"Game of Thrones" se despidió este año de la televisión sin convencer a los fans y, al parecer, tampoco a la crítica. La que fue la serie más pirateada de la televisión fue ignorada en los Globos de Oro 2020. Tan solo logró una mención para su protagonista, Kit Harington.

En su lugar, fueron "Chernobyl", "The Crown" y "Unbelievable" quienes dominaron las candidaturas con cuatro nominaciones cada.

Este año, "Game of Thrones" no optará al Globo de Oro al Mejor Drama Televisivo, por lo que, pese a ser la serie más reconocida en la historia de los Emmy (con 59 galardones en total), se despedirá tras ocho temporadas sin haberse llevado jamás el premio gordo que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Desde su estreno, en el 2011, obtuvo siete nominaciones: cinco de ellas a Mejor Drama Televisivo (que nunca se llevó) y dos por las actuaciones de Lena Headey y Peter Dinklage (que obtuvo el premio en el 2012).

En los Globos de Oro 2020, Kit Harington ("Game of Thrones") competirá a Mejor Actor en Serie de TV Dramática con: Brian Cox ("Succession"), Rami Malek ("Mr. Robot"), Tobias Menzes ("The Crown") y Billy Porter ("Pose").

OTROS NOMINADOS

El reconocimiento a la Mejor Serie Dramática se decidirá entre "Big Little Lies", "The Crown", "Killing Eve", "The Morning Show" y "Succession", que competirán por suceder a "The Americans", la triunfadora en 2019 en este apartado.

"The Kominsky Method" intentará repetir el premio a los Globos de Oro la Mejor Serie de Comedia o Musical que obtuvo este año frente a las ahora nominadas "Barry", "Fleabag", "The Marvelous Mrs. Maisel" y "The Politician".

Por su parte, en la categoría a Mejor Serie Limitada o Película para TV tiene como aspirantes a "Chernobyl", "Catch-22", "Fosse/Verdon", "The Loudest Voice" y "Unbelievable".

DOMINIO DE NETFLIX

Netflix, con 17 nominaciones, se impuso en su duelo frente a HBO, con 15 menciones, por ser la plataforma o canal de televisión con más candidaturas. El dominio de la plataforma se impuso también en cine, donde logró 17 candidaturas con las que arrasó a sus rivales (Sony Pictures fue la segunda más nominada con 8 candidaturas).

Ninguna de las grandes cadenas de señal abierta de Estados Unidos recibió candidaturas en los Globos de Oro 2020, que se enfocaron completamente en los canales de pago y las plataformas de 'streaming'.

La 77 edición de los Globos de Oro se celebrará el próximo 5 de enero en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (EE.UU.) y contará con el siempre mordaz Ricky Gervais como maestro de ceremonias. (Con información de EFE)

