Drogon, de 'Game of Thrones', reapareció en la serie 'Westworld'. | Fuente: HBO

Si viste el último episodio de "Westworld", no fue una ilusión. ¡Sí, se dio un crossover con "Game of Thrones"! La ficción sobre robots vs. humanos trajo de vuelta a un personaje de la serie fantástica y un cameo que tal vez se te pasó por alto. Esto fue lo que sucedió.

En el capítulo "The Winter Line", Bernard (Jeffrey Wright) y Stubbs (Luke Hemsworth) recorren los pasillos donde se encuentran los expertos en tecnología del parque en su búsqueda de Maeve (Thandie Newton). En su lugar, hallaron a Drogon, el más grande de los dragones de "Game of Thrones", como una de las atracciones robóticas en la sección medieval del parque.

¡Pero no es el único invitado! David Benioff y D.B. Weiss, los creadores de la serie que terminó en su octava temporada, aparecieron como técnicos que buscaban contrabandear al dragón a Costa Rica. Un toque de nostalgia hasta que llegue a la pantalla la nueva serie sobre los Targaryen.

Drogon en las instalaciones tecnológicas del parque de 'Westworld'. | Fuente: HBO

Lisa Joy y Jonathan Nolan, creadores de "Westworld", comentaron que no resultó difícil la colaboración de Benioff y Weiss ya que son amigos desde que empezaron a grabar la primera temporada de la ficción de robots. La sorpresa es que George R.R. Martin, quien escribió la saga fantástica, estuvo detrás de este crossover.

"Desde la primera entrega, George ha dicho consistentemente 'tenemos que relacionarlo con 'Game of Thrones'. La gente se olvida que él fue guionista de televisión y trabajó en un mundo en el que ocasionalmente habían crossover de series que emocionaban a los fans. Así que George siempre ha estado apostando por la idea del crossover", indicó Nolan al portal Variety.

Si el mismo George R.R. Martin viviera en Los Ángeles (EE.UU.), lo hubieran convocado también para el capítulo.

Lo que terminó de convencer a los creadores de "Westworld" es que en la película original en la que se basa el drama, estrenado en 1973, había un mundo medieval. "Fue irresistible", resumió Nolan. E irresistible también para los fans de ambas series.

David Benioff, uno de los creadores de 'Game of Thrones' hizo un cameo en 'Westworld'. | Fuente: HBO

