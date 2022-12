'Game of Thrones' se despide de la televisión con un documental sobre la producción de la octava y última temporada. | Fuente: HBO

Puede que "Game of Thrones" se haya despedido de la televisión ─por lo menos hasta el estreno de su spin-off "Bloodmoon"─ pero aún queda un capítulo extra. Este domingo 26 de mayo, el canal HBO estrenará un documental centrado en la producción de la octava y última temporada.

El especial, llamado "Game of Thrones: The Last Watch", descubrirá, desde las trincheras, cómo se realizó la última entrega de la aclamada serie.

A cargo de la directora Jeanie Finley, el documental recoge el complejo proceso de elaboración y el trabajo tanto del equipo como de los actores, entre los que destacan Emilia Clarke y Kit Harington.

De acuerdo al canal HBO, "Game of Thrones: The Last Watch" es "mucho más que un documental de ‘making of’. Esta es una historia divertida y desgarradora, contada con ingenio e intimidad, sobre los placeres agridulces de lo que significa crear un mundo, y luego decirle adiós".

Mira un adelanto del documental "Game of Thrones: The Last Watch". | Fuente: HBO

LA PRODUCCIÓN

El documental tomó más de un año de grabación, durante ese tiempo la directora Jeanie Finlay tuvo "un acceso sin precedentes" al rodaje de la popular serie de HBO. Esto se plasma en una "crónica íntima y personal desde las trincheras de la producción".

"Game of Thrones: The Last Watch" muestra a los espectadores, a través de material inédito grabado tras las cámaras, "el gran desafío" de recrear el mundo de Westeros en grandes estudios, en localizaciones reales y en escenarios de Irlanda del Norte, así como el "esfuerzo de lidiar con climas extremos, plazos de entrega imposibles y un ejército de fans sedientos de 'spoilers'".

En un adelanto del documental, aparecen los actores Kit Harington (Jon Snow), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) y Sophie Turner (Sansa Stark); así como los productores David Benioff y D.B. Weiss durante la lectura del guion de la última temporada. "Nosotros somos una familia", sostuvo D.B. Weiss en el video.

ESTRENO "GAME OF THRONES: THE LAST WATCH"

Fecha: Domingo 26 de abril.

HORA PARA VER "GAME OF THRONES: THE LAST WATCH" EN LATINOAMÉRICA

Perú: 8 p.m.Ecuador: 8 p.m.Colombia: 8 p.m.México: 8 p.m.Panamá: 8 p.m.Venezuela: 9 p.m.Bolivia: 9 p.m.Argentina: 10 p.m.Chile: 10 p.m.Uruguay: 10 p.m.Brasil: 10 p.m.

CANALES EN LATINOAMÉRICA

HBO (subtitulado).HBO 2 (doblada al español)

ONLINE

En Latinoamérica, para ver el documental "Game of Thrones: The Last Watch" puedes acceder a la aplicación HBO GO, servicio de pago que puede adquirirse independientemente al servicio de cable.

