Las hermanas Sansa (Sophie Turner) y Arya Stark (Maisie Williams) a la espera de la llegada del ejército de muertos en su hogar, Winterfell. | Fuente: HBO

Este domingo 28 de abril, HBO emitirá uno de los episodios más esperados de la octava y última temporada de “Game of Thrones”: la épica batalla de Winterfell, que enfrentará a los protagonistas de la serie -junto al ejército de los vivos- con el Rey de la Noche.

Este episodio, que tendrá una duración de 82 minutos (de los cuales 60 serán dedicados a la batalla), ha sido descrito por el director como “horror de supervivencia”, en declaraciones a Entertainment Weekly.

¿Qué podemos esperar del tercer episodio?

Miguel Saponchnik, quien es responsable de episodios como “The Winds of Winter”, “Hardcome” y “Battle of the Bastards” (que le mereció un Emmy), aseguró que se realizarán tres batallas diferentes. “Son tres batallas diferentes en tres lugares diferentes intercalados. Eso era lo más grande que podía pensar que era contemporáneo”, comentó.

Además, agregó que encontró durante el rodaje una mejor secuencia para relatar las luchas. “También cambiamos de género. Hay suspenso, horror, acción y drama, y no estamos atascados en matar y matar, porque entonces todo el mundo se desensibiliza y eso no significa nada”, refirió.

Sapochnik prácticamente ha preparado a los fans para sentir intensas emociones, ya que se espera que muchos de los personajes principales de la serie mueran. “Esto es horror de supervivencia, ese es todo el episodio para mí”, explicó el director.

