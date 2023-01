Catelyn Tully, interpretada por Michelle Fairley, murió en la tercera temporada de 'Game of Thrones'. | Fuente: HBO

En el reconocido episodio de “La boda roja” en “Game of Thrones”, mueren algunos personajes importantes para la trama. Entre ellos, es asesinada Catelyn Tully, quien regresa a la vida originalmente en los libros de George R.R. Martin, pero esto no sucede así en la adaptación televisiva.

Lady Stoneheart, como se llama a su versión de entre los muertos de “Canción de Hielo y Fuego”, aparece con un claro objetivo: vengarse de todos aquellos que le hicieron daño a ella o su familia. En conversación con Entertainment Weekly, los showrunners David Benioff y D.B. Weiss detallaron sobre por qué tenían intenciones de incluir a este personaje en la serie de HBO.

“Nunca hubo mucho debate sobre incluirla. Hubo esta gran escena”, dijo Benioff y su colega Weiss agrega: “Ese fue el único debate. La escena en donde ella vuelve es uno de los mejores momentos sorpresivos en los libros. Creo que esa escena es desde dónde viene la respuesta pública”.

TRES RAZONES PARA NO INCLUIRLA

Son tres razones para no haber regresado a la vida a Catelyn Tully y que la actriz Michelle Fairley no sea Lady Stoneheart a lo largo de las siguientes temporadas de “Game of Thrones”. La primera de estos argumentos es no haberse querido entrometer en la trama de George R.R. Martin y hacer un spoiler de este suceso tan importante que ocurre hacia el final del tercer libro titulado “Tormenta de espadas”.

“Parte de la razón por la que no queríamos incluirlo tenía que ver con las cosas que surgen en los libros de George que no queremos estropear [al discutirlas]”, asegura David Benioff. Cabe destacar que, desde la tercera temporada, la ficción televisiva crece más distanciada del material original del escritor.

La segunda razón tiene más que ver con lo que los creadores de “Game of Thrones” tenían planeado hacer con el resto de personajes. “Sabíamos que teníamos la resurrección de Jon acercándose. Muchas resurrecciones comienzan a disminuir el impacto de las muertes de los personajes. Queríamos tener nuestra pólvora seca para eso”, añade el guionista.

Así habría sido Lady Stoneheart bajo la interpretación de Michelle Fairley. | Fuente: Google

Así es como la tercera y última justificación de David Benioff y D.B. Weiss para no contar con Lady Stoneheart se resume en el impacto que causó la escena no habría sido igual si la traían de vuelta: “El último momento de Catelyn fue tan fantástico, y Michelle es una gran actriz, que traerla de vuelta como un zombi que no habla se sintió como una mengua en los retornos”.

¿QUÉ DIJO GEORGE R. R. MARTIN?

En la saga de George R.R. Martin, la fallecida Catelyn empieza su recorrido como Lady Stoneheart y se convierte en un personaje clave de la narrativa literaria. En algún momento, el autor de “Game of Thrones”, declaró que le habría gustado que esta versión de la madre del clan Stark fuera parte de la exitosa serie.

Te sugerimos leer