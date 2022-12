La reacción de Kit Harington al ver el documental de 'Game of Thrones'. | Fuente: Captura

"Game of Thrones" llega a su fin este domingo 19 de mayo, sin embargo, HBO ya prepara un emotivo documental para todos los fanáticos de la serie fantástica, el cual el 26 de este mes.

Este documental se llamará "The Last Watch" y hará un repaso al desarrollo de todas las temporadas de la aclamada serie. En este nuevo material se podrá ver todo el trabajo detrás de las 8 temporadas y los 73 episodios de la ficción de HBO.

Quienes ya visionaron este nuevo material relacionado a "Game of Thrones" fueron los actores y tuvieron sorpresivas reacciones. Kit Harington, quien da vida a Jon Snow, se emocionó hasta las lágrimas.

"The Last Watch" tendrá una duración de dos horas y contará con las declaraciones de los actores con respecto a la serie, además, de las impresiones del equipo de realización de la ambiciosa producción.

Kit Harington se emocionó hasta las lágrimas al ver el documental de la serie. | Fuente: HBO

¿QUÉ PASÓ EN EL 08X05 DE GAME OF THRONES?

"Game of Thrones" vuelve a sus inicios: la guerra por el Trono de Hierro entre las casas más poderosas de Westeros. Después de enfrentarse (y sobrevivir) al Night King, los protagonistas vuelven a luchar entre ellos por la corona.

El quinto y penúltimo capítulo de la octava temporada (que también resulta ser la final para la serie de HBO) se enfocó en el combate por King's Landing entre las facciones aliadas de la reina Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) y Jon Snow (Kit Harington) contra la reina Cersei Lannister (Lena Headey).

ALERTA DE SPOILERS

DRAGONSTONE

Varys escribe una carta revelando que Jon Snow es el legítimo rey de los Siete Reinos. Daenerys (Emilia Clarke) se niega a comer. Jon llega y conversa con Varys quien le propone ser rey. Jon se niega. Tyrion habla con la madre de dragones para contarle que Varys la ha traicionado. La conversación es tensa. Varys es ejecutado por el fuego de Drogon.

Jon Snow y Daenerys Targaryen conversan. Ella recalca que solo tiene el terror para imponerse en Westeros. Tyrion vuelve a pedir que no destruyan King's Landing, la señal de que la ciudad se rindió es que repiquen las campanas. Jaime fue detenido antes de llegar a la ciudad en el reciente episodio de "Game of Thrones".

KING'S LANDING

Arya Stark (que se propone matar a Cersei) y Sandor Clegane llegan a la ciudad; al igual que los ejércitos del Norte. Tyrion le pide a Jaime que vaya donde Cersei y le haga cambiar de opinión, le propone que huyan a Pentos. Los hermanos Lannister tienen una conmovedora despedida.

La ciudad se prepara para el asedio. La Compañía Dorada está al frente del ataque del quinto episodio de "Game of Thrones". Drogon empezó a diezmar la flota de Euron Greyjoy y las almenas. Un ataque por la espalda de Drogon hace volar las puertas de King's Landing y destruye la barrera de la Compañía Dorada. El ejército Targaryen entró a la ciudad con fuego y sangre.

Cersei observa la destrucción desde Red Keep (Fortaleza Roja) y se niega a dar la lucha por perdida.

El ejército Lannister rinde sus espadas ante los norteños y los Inmaculados. El pueblo pide que toquen las campanas acordando la rendición de la ciudad. Suenan las campanas, pero Daenerys no hace caso e incendia King's Landing. Entonces se retoma la pelea en las calles a pesar de que Jon Snow trata de impedirlo.

En las afueras, Jaime Lannister y Euron Greyjoy pelean, este último muere; pero el primero también queda mal herido.

Drogon destruye la Fortaleza Roja en el quinto capítulo de "Game of Thrones".

Arya Stark y Sandor Clegane llegan a Red Keep. Los hermanos Clegane se encuentran y combate: es el esperado Cleganebowl. Sandor atraviesa a su hermano con la espada, pero este no siente daño alguno. Finalmente, Sandor se lanza con su hermano a las llamas. En tanto, Arya decide que desea vivir y no va a buscar a Cersei. Trata de huir por las calles de King's Landing donde ve a la gente herida y la destrucción a causa de Daenerys. Finalmente consigue escapar de la ciudad.

Cersei y Jaime se encuentran y abrazan. Ellos huyen, pero se encuentran con la salida bloqueada. El techo se derrumba alrededor de ellos.

King's Landing arde en llamas de dragón y de fuego valyrio. Jon Snow ordena la retirada.

