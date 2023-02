El romance de Gendry y Arya incomodó al actor Joe Dempsie. | Fuente: HBO

“Game of Thrones” y su última temporada trajo más de una sorpresa para los espectadores en el mundo. Sin duda, la confirmación de una atracción entre Arya y Gendry era de esperar, pero hubo algunas escenas que dejaron boquiabiertos a más de uno. Para Joe Dempsie, de 33 años, fue incómodo llevarlas cabo junto a su compañera de elenco Maisie Williams, de 23.

Cuando Dempsie y Williams se conocieron la producción de HBO, la actriz era apenas una niña. Por lo que, fue extraño que realmente se llevara a la pantalla un amorío que nació de su cercanía en las primeras temporadas. En conversación con The Independent, el actor contó que la incomodidad se hizo clara desde que la joven tenía 15 o 16 años, siendo él una década mayor.

En la octava entrega de “Game of Thrones”, este romance se selló con un beso y una escena sexual entre Arya Stark y Gendry, algo que también despertó críticas entre sus seguidores por darse de una manera muy apresurada, así como fue tildada de un intento de fanservice para complacer a los fans de la pareja.

“Fue una transición extraña simplemente porque había visto crecer a Maisie. La conocí cuando era niña y, durante el transcurso de las tres primeras temporadas era algo que me preguntaban con regularidad porque los libros [de ‘Game of Thrones’] sugieren que hay un posible romance. Siempre me hizo sentir un poco incómodo”, confesó Joe Dempsie.

“A Knight of the Seven Kingdoms”, episodio de la última temporada, buscaba presentarnos a Arya Stark como una mujer y ya no como la niña que conocimos desde el principio. Al parecer, para los guionistas David Benioff y D.B. Weiss, no fue suficiente el trauma psicológico y las víctimas que se cobró en su venganza para demostrar su madurez.

EL FINAL DE LA SERIE

El final de “Game of Thrones” todavía continúa siendo un tema de discusión a más de un año desde su lanzamiento en HBO. Con unas primeras temporadas totalmente alabadas por la crítica, los showrunners Benioff y Weiss decidieron concluir todo con la octava entrega, cuya recepción fue mala ante la rapidez y falta de coherencia que tuvieron los eventos en la narrativa.

