Los Targaryen están de vuelta, aunque su historia se presentará tres siglos antes de que la Madre de Dragones iniciara su viaje de reconquista en “Game of Thrones”. Después de una filtración en redes sociales hace unos días, se presentaron oficialmente algunos rostros de “House of the Dragon”, la serie precuela que narrará el pasado de la casa noble y cómo esta llegó a conquistar los Siete Reinos.

A través de las redes sociales, “House of the Dragon” compartió algunas fotografías oficiales de los actores caracterizados como los personajes que se verán en la próxima ficción televisiva de HBO. Eve Best, Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Rhys Ifans y Matt Smith integran el elenco principal.

En el primer vistazo se puede ver a Emma D'Arcy y Matt Smith en los roles de Daemon y Rhaenyra Targaryen, respectivamente. Ambos personajes tomarán partido dentro de la guerra civil por el Trono, y de ello viene de la larga historia que tiene el clan Targaryen por hacerse con el poder de los Siete Reinos en las novelas de George R.R. Martin.

Inició oficialmente su producción

HBO comenzó este lunes la fase de producción de la serie "House of the Dragon", la precuela de "Game of Thrones" cuyo estreno está previsto para el 2022 y se espera que dé inicio a una saga de ficciones derivadas para la pantalla chica.La serie compartió este lunes una fotografía de la primera lectura de guion en su perfil de Twitter, en la que aparece sus futuros protagonistas, Paddy Considine, Olicia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith y Stebe Toussaint, entre otros."House of the Dragon" está inspirada en el libro "Fire & Blood" (2018), cuya narración se sitúa unos 300 años antes de los hechos narrados en la serie de "Game of Thrones" y se adentra en la historia de los Targaryen, una de las casas más importantes de este universo de fantasía épica.

