HBO planea nueva secuela de 'Game of Thrones' sobre Targaryen. | Fuente: HBO

La cadena HBO se encuentra muy cerca de dar luz verde a una segunda serie derivada de "Game of Thrones", una nueva precuela que se centrará en la Casa Targaryen, informó este jueves el medio especializado Deadline. HBO, que ya está trabajando en otra producción derivada de "Game of Thrones" con Naomi Watts como protagonista, está a punto de encargar un primer episodio (conocido en la industria como piloto, para ofrecer una impresión previa antes de decidir si sale adelante una hipotética serie) sobre esta segunda precuela. Este nuevo proyecto ha sido creado por George R.R. Martin, el escritor de las novelas en las que se inspira la serie, y el guionista Ryan Condal, cuyo currículum incluye la serie "Colony". La segunda precuela está inspirada en el libro "Fire & Blood" (2018), cuya narración se sitúa unos 300 años antes de los hechos narrados en la serie de "Game of Thrones" y que se adentra en la historia de los Targaryen, una de las casas más importantes de este ambicioso y complejo universo de fantasía épica.

Cuando la serie televisiva se acercaba a su fin, HBO empezó a soltar pistas de hasta cinco posibles proyectos escindidos que barajaba sobre esta gran superproducción de la pequeña pantalla. Hasta ahora, y al margen de la nueva precuela sobre los Targaryen, solo uno de esos proyectos había pasado a la "fase piloto": una serie que transcurrirá 5.000 años antes de la trama original y en cuyo reparto figuran Naomi Watts, Naomi Ackie, Denise Gough, Josh Whitehouse, Ivanno Jeremiah y Jamie Campbell Bower. No obstante, HBO no ha tomado todavía una decisión final sobre el piloto de esta serie, ya rodado, y sobre si definitivamente se convertirá en el primer "spin-off" de "Game of Thrones". Tras emitir su octava temporada este año y despedirse de los espectadores en lo que se convirtió en un acontecimiento mundial en la historia de la televisión, "Game of Thrones" parte con 32 nominaciones como favorita para los Emmy, que se celebrarán el 22 de septiembre en Los Ángeles (EE.UU.). "Game of Thrones" es la serie más premiada de la andadura de estos galardones con 47 estatuillas en total. EFE

Te sugerimos leer