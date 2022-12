HBO aprobó la serie precuela de 'Game of Thrones', la cual se centrará en la casa Targaryen. | Fuente: HBO

Día de sorpresas para los fanáticos de "Game of Thrones". Este martes 29 de octubre, la cadena de televisión HBO anunció que ordenó la producción de una nueva serie precuela de la exitosa saga fantástica. El anuncio se dio, el mismo día que cancelaron el spin-off que iba a ser protagonizado por Naomi Watts.

La nueva serie, titulada "House of the Dragon" (La casa del dragón), está basada en el libro "Fire and Blood" de George R.R. Martin y se sitúa 300 años antes de la lucha por el Trono de Hierro que cautivó a todo el mundo.

"Es un placer anunciar hoy que estamos ordenando la serie 'House of the Dragon' para HBO", anunció Casey Bloys, presidente de programación de la cadena, en un evento de lanzamiento de su plataforma de streaming Max en Los Ángeles.

La nueva serie será producida por Ryan Condal y Miguel Sapochnik, que dirigieron episodios de "Game of Thrones", incluido el ganador del Emmy "Batalla de los bastardos".

"El universo de 'Game of Thrones' es muy rico en historias", dijo Bloys. "Nos anima mucho poder explorar los orígenes de casa Targaryen y los primeros días de Westeros (Poniente) junto con Miguel, Ryan y George".

"Game of Thrones" se transmitió por ocho temporadas, convirtiéndose en una serie de culto, a pesar del mal sabor que dejó su final. En total ganó 59 premios Emmy, considerados los Premios Oscar de la televisión.

¿QUÉ PASÓ CON LA OTRA PRECUELA?

Mientras "House of the Dragon" continúa su desarrollo, la precuela que iba a protagonizar Naomi Watts quedó definitivamente aparcada. Esta otra precuela estaba ambientada miles de años antes de las historias que aparecían en "Game of Thrones". Jane Goldman, guionista de cintas como "Stardust" (2007) y "Kingsman: The Secret Service" (2014), había creado esta serie con George R.R. Martin. Junto a Watts también figuraban en el elenco actores como Miranda Richardson, Marquis Rodriguez, Naomi Ackie, Denise Gough, Josh Whitehouse, Ivanno Jeremiah y Jamie Campbell Bower.

