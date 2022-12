Stephen King defendió el ataque de Daenerys (Emilia Clarke) en el penúltimo episodio de 'Game of Thrones'. | Fuente: HBO

La vengativa actitud de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) en el penúltimo capítulo de "Game of Thrones" ha generado múltiples críticas entre los fans de la serie. Al no tener reparos en arrasar King's Landing y asesinar a miles de soldados y civiles, cuando la ciudad se había rendido, el público ha empezado a llamarla la "reina loca" (su padre fue apodado el "rey loco").

También generaron críticas el dejar una taza de Starbucks en una escena y la oscuridad del tercer episodio. Frente a ello, el maestro del terror, el escritor Stephen King, decidió hablar en favor de la serie de HBO, creada por David Benioff y D.B. Weiss, y que se terminará el 19 de mayo.

Él cree que todas las quejas se deben a una razón: los televidentes no quieren que se acabe. "Me ha encantado esta última temporada de 'Game of Thrones', incluyendo a Daenerys volviéndose loca en King's Landing. Ha habido mucha negatividad acerca de la conclusión, pero creo se debe a que la gente no quiere NINGÚN final. Pero ya saben lo que dicen: todas las cosas buenas...", escribió en su cuenta de Twitter.

Anteriormente, Stephen King ya se había mostrado como fan de la serie de HBO al intentar predecir su final. Él apostaba por Tyrion Lannister (Peter Dinklage) para quedarse con la corona. "Supongamos, solamente supongamos que tanto Jon como Dani mueren (junto con Cersei, por supuesto). Supongamos, solamente supongamos que cierto pequeño hombre con un gran corazón termine sentándose en el Trono de Hierro", comentó en la red social.

CAPÍTULO FINAL

El domingo 19 de mayo por fin se revelará el secretísimo final de "Game of Thrones". En el penúltimo episodio Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) quemó King's Landing, pesar de que la ciudad se rindió, con lo que murieron Cersei y Jaime Lannister.

En un avance, aparece la madre de dragones brindando un discurso de celebración, ante su ejército, y a Tyrion Lannister (Peter Dinklage) caminando entre las ruinas de la capital. ¿Será posible que Daenerys se siente en el trono o sus aliados la abandonarán después de lo sucedido?

HORA Y FECHA PARA VER 8X06 "GAME OF THRONES" EN LATINOAMÉRICA

"Game of Thrones" 8x06 - 19 de mayo.

Perú: 8:00 p.m.Colombia: 8:00 p.m.México: 8:00 p.m.Panamá: 8:00 p.m.Ecuador: 8:00 p.m.Venezuela: 9:00 p.m.Bolivia: 9:00 p.m.Chile: 10:00 p.m.Argentina: 10:00 p.m.Uruguay: 10:00 p.m.Paraguay: 10:00 p.m.

CANALES EN LATINOAMÉRICA

HBO (subtitulada).HBO 2 (doblada al español)

ONLINE

En Latinoamérica, para ver los nuevos episodios de "Game of Thrones" puedes acceder a la aplicación HBO GO, servicio de pago que puede adquirirse independientemente al servicio de cable.

Te sugerimos leer