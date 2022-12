'Game of Thrones' sigue rompiendo récords, esta vez en Latinoamérica. | Fuente: HBO

"Game of Thrones" sigue rompiendo récords. Es la serie más cara, la más vista, la más pirateada, la más galardonada... y en su octava y última temporada continúa superando cifras.

Camino al tercer capítulo, a estrenarse el 28 de abril por HBO, que se centrará en la gran batalla en Winterfell; el drama fantástico sigue rompiendo récords entre el público de Latinoamérica.

"Game of Thrones" lleva más de 30 millones de reproducciones por streaming, desde la semana de estreno de su última temporada. Desde inicios del mes hasta el 21 de abril (fecha de emisión del segundo episodio "A Knight of the Seven Kingdoms") se registró la cifra en la región, a través de los servicios digitales HBO GO, HBO On Demand y Video On Demand (VOD).

La octava y última temporada de la serie fantástica ─sobre las luchas entre Stark, Targaryen y Lannister por el Trono de Hierro─ arrancó con buen pie ya que rompió récords al ser visto por 17,4 millones de espectadores en Estados Unidos a través de todas las plataformas disponibles de HBO.

La esperada batalla de Winterfell de 'Game of Thrones' se estrenará el 28 de abril. | Fuente: HBO

¿QUIÉNES ESTARÁN EN LA BATALLA DE WINTERFELL?

La descomunal batalla, rodada a bajas temperaturas durante 11 semanas, aspira a ser uno de los momentos más espectaculares de la historia de la televisión y superar a las batallas de "El Señor de los Anillos".

Se sabe que en esa lucha definitiva entre los vivos y los muertos de "Game of Thrones" estarán favoritos del público como Jon Snow (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Tyrion Lannister (Peter Dinklage), Arya Stark (Maisie Williams) y Sansa Stark (Sophie Turner).

Miguel Sapochnik, el realizador del excelente episodio "La batalla de los bastardos" de la sexta temporada, se puso al frente del capítulo en Irlanda del Norte, con 750 personas a pie de cañón.

"El trabajo duro vale la pena en esta serie. Después de uno de esos días realmente duros, sabes que va a ser parte de algo muy icónico y que se verá increíble", comentó Maisie Williams.

FECHA Y HORA

Domingo 28 de abril, a las 8 p.m.

CANAL

HBO y HBO2.

Te sugerimos leer