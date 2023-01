¿Cuál es la escena que George R. R. Martin no soporta de 'Game of Thrones'? | Fuente: AFP

“Game of Thrones” se convirtió en una de las series más importantes de la última década, aunque su final sigue siendo tema de debate entre los espectadores. Su impacto en televisión es innegable, incluso para el propio George R. R. Martin. Sin embargo, el autor de la saga habló sobre un momento que le disgustó de la adaptación televisiva de HBO.

La primera temporada de la producción fue un hito importante en la pantalla chica, ya que logró captar la atención de un público que no necesariamente estaba interesado en una narrativa fantástica. En las últimas entregas, hizo récords en audiencia en todo el mundo ante la gran expectativa por saber cómo culminaba la historia, la cual ya se había alejado del material original de Martin.

Según reporta Entertainment Weekly, un nuevo documental de “Game of Thrones” –titulado “Fire Cannot Kill a Dragon”– incluye una particular declaración de George R. R. Martin. Se trata de la escena que más odia de la serie, específicamente, de la primera temporada (cuando aún no había cifras millonarias para su realización).

“Donde realmente fallamos en términos de presupuesto fue mi escena menos favorita en todo el show, en las ocho temporadas: el rey Robert va de caza. Cuatro tipos caminando a pie por el bosque con lanzas y Robert está criticando a Renly. En los libros, Robert sale a cazar, nos enteramos de que fue corneado por un jabalí, lo traen de vuelta y muere. Entonces, nunca hice esa [escena de caza]”, expresó con disgusto ante el resultado final.

NO DEBIERON MOSTRARLA

Para el creador de “Game of Thrones”, podría haberse evitado mostrar la escena precisa cuando el rey Robert Baratheon va de caza, con una simple compañía de un par de personas. El uso de elipsis –tal como en su primer libro– pudo ser crucial en la serie con el fin de evitar un momento ridículo, porque sabía que era imposible plasmarla de manera literal.

“Pero sabía lo que era una partida de caza real. Habría sido con un centenar de chicos. Habría habido pabellones. Habría habido cazadores. Habría habido perros. Habrían sonado cuernos, ¡así es como un rey va de caza!”, aseguró George R. R. Martin. “No habría estado simplemente caminando por el bosque con tres de sus amigos sosteniendo lanzas con la esperanza de encontrarse con un jabalí. Pero en ese momento, no podíamos permitirnos caballos, perros o pabellones”.

