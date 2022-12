Jaime y Brienne pelearán en el mismo frente en 'Game of Thrones'

"Game of Thrones" emitió su episodio más épico y sangriento el domingo 28 de abril. Fue el capítulo más largo (82 minutos) y más cruel, pues se suponía que muchos de los personajes protagonistas de la serie podrían no sobrevivir a la batalla contra los muertos en Winterfell.

A continuación, la lista con los personajes que protagonizarán la batalla más sangrienta de "Game of Thrones" y cómo les fue durante este evento.

¿Lograrán sobrevivir todos los hermanos Stark en el episodio más cruel de 'Game of Thrones?

1. JAMIE LANNISTER (SOBREVIVIÓ)

El futuro es nada esperanzador para el 'Matarreyes'. En su conversación con Bran en el segundo episodio de la temporada final de "Game of Thrones", el hermano de Cersei y Tyrion recibió una frase lapidaria: "¿Cómo sabes que hay un después?".

2. EL PERRO (SOBREVIVIÓ)

Sandor Clegane aún tiene una batalla final propia: aquella lucha contra su hermano, La Montaña. Lo más probable es que sobreviva para tenerla.

3. BRAN (SOBREVIVIÓ)

El oráculo de "Game of Thrones" debe vivir hasta el final. Como él mismo dijo, el Rey de la Noche lo quiere matar. Esto tal vez haga que dure hasta el episodio final.

4. JON SNOW (SOBREVIVIÓ)

El verdadero rey de los Siete Reinos y protagonista de la serie no puede morir en esta batalla. Si bien "Game of Thrones" nos conquistó matando a sus protagonistas, la serie ha llegado a un punto en el que solo podría prescindir de algunos... pero no de Jon.

5. TYRION LANNISTER (SOBREVIVIÓ)

Por orden de su reina Daenerys, permanencerá en las criptas con la parte de la población que no va a pelear contra los muertos. Esto eleva sus créditos, aunque no de acuerdo con la teoría que dice que los que están debajo de Winterfell morirán primero...

6. ARYA STARK (SOBREVIVIÓ)

Aunque las imágenes de los tráilers nos dan una mala espina al mostrarnos corriendo a Arya Stark con el rostro lleno de temor, recordamos una frase de Melissandre: "Nos volveremos a ver".

Varys, Tyrion y Davos. ¿Quién sobrevivirá en 'Game of Thrones'?

7. SANSA STARK (SOBREVIVIÓ)

Con Jon Snow como el verdadero rey de Westeros y Bran convertido en el Cuerco de Tres Ojos, ella es la Dama de Winterfell y Guardiana del Norte. ¿Se atreverán a matarla a pesar de eso?

8. DAENERYS TARGARYEN (SOBREVIVIÓ)

El enfrentamiento a Jon Snow por quién es el verdadero rey/reina de Westeros se vio interrumpido por los caminantes. Ese cabo no puede quedar suelto.

9. VARYS (SOBREVIVIÓ)

¿De qué sirve un maestro de los susurros cuando ya no existen las intrigas? De nada. Lord Varys está sentenciado.

10. THEON GREYJOY (MURIÓ, ASESINADO POR EL REY DE LA NOCHE)

Lo único que le queda a Theon es morir como un héroe, defendiendo a Bran.

11. BRIENNE OF TARTH (SOBREVIVIÓ)

El arco de este magnífico personaje está completo. Es altamente probable que muera en batalla.

12. TORMUND (SOBREVIVIÓ)

Sobrevivir al derrumbe del Muro ya fue demasiado.

13. DAVOS (SOBREVIVIÓ)

¿Sobrevivirá a otra batalla?

14. GENDRY (SOBREVIVIÓ)

El heredero de Bastión de Tormentas no puede morir. El mismo caso que Sansa.

15. JORAH MORMONT (MURIÓ DEFENDIENDO A DAENERYS)

Su sacrificio será por amor. Por Daenerys, por supuesto.

16. GUSANO GRIS (SOBREVIVIÓ)

Encabeza las tropas. Morirá.

17. SAMWELL TARLY (SOBREVIVIÓ)

Es el único heredero de su familia y además protagoniza una popular teoría según la cual... pues sobreviviría al final.

18. MISSANDEI (SOBREVIVIÓ)

Sobrevivirá para llorar a Gusano Gris.

19. MELISSANDRE (MURIÓ AL FINAL)

20. EDD EL PENAS (MURIÓ)

21. LYANNA MORMONT (MURIÓ TRAS MATAR A UN GIGANTE)

22. EL REY DE LA NOCHE (MURIÓ A MANOS DE ARYA STARK)

23. BERIC DONDARRION (MURIÓ)

