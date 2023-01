El piloto de la precuela de 'Game of Thrones' empezó a grabarse en Irlanda del Norte. | Fuente: HBO

La larga noche se acerca y con ella, una nueva serie de "Game of Thrones". El piloto de la precuela del drama de HBO, bajo el título provisorio de "Bloodmoon" ("Luna de Sangre"), comenzó a grabarse.

La locación del rodaje es familiar, se trata de Irlanda del Norte donde se grabaron las ocho temporadas de la exitosa serie fantástica.

La precuela de "Game of Thrones" está a cargo de la productora Jane Goldman ("X-Men: First Class"), la directora S.J. Clarkson ("Jessica Jones") y George R.R. Martin, autor de la saga sobre la lucha por el trono de Westeros.

De acuerdo a Entertainment Weekly, la historia se desarrollará 5 mil años antes de los eventos de la serie de HBO. "Westeros es un lugar muy diferente. No hay King's Landing. Tampoco Trono de Hierro ni Targaryens, el imperio de Valyria apenas ha empezado a alzarse con sus dragones. Estamos lidiando con un mundo más antiguo y esperemos que esa sea parte de la diversión de la ficción", comentó George R.R. Martin.

El nuevo drama será protagonizado por Naomi Watts ("King Kong"), Miranda Richardson ("La leyenda del jinete sin cabeza"), Georgie Henley ("Las crónicas de Narnia"), Jamie Campbell Bower ("Sweeney Todd"), y Toby Regbo ("Reign"), entre otros.

Martin sugirió que la precuela de "Game of Thrones" debería llamarse "La larga noche", aunque lleva el título provisorio de "Bloodmoon". Si la serie es aprobada, podría estrenarse en el 2020 o 2021.

RÉCORD DE AUDIENCIA

La despedida de la última temporada de "Game of Thrones" rompió el récord de espectadores en las plataformas de HBO.

La historia de la lucha por el trono de Westeros superó su propio récord en su episodio final con 19,3 millones de espectadores en las plataformas de HBO, que incluye HBO GO y HBO NOW.El último episodio de "Game of Thrones", titulado "The Iron Throne" (El Trono de Hierro), también obtuvo el récord de transmisión por televisión más visto en la historia de HBO, con 13,6 millones de espectadores en el horario de las nueve de la noche en la costa Este de EE.UU.La marca anterior, de 13,4 millones de espectadores, lo tenía el estreno de la cuarta temporada de "The Sopranos" en 2002.

