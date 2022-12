Emilia Clarke se despidió de 'Game of Thrones' y del personaje de Daenerys Targaryen. | Fuente: HBO

A horas de la emisión del final de "Game of Thrones", Emilia Clarke se despidió del personaje que encarnó durante ocho temporadas: Daenerys Targaryen. Las palabras le resultaron cortas para expresar cuánto significó el drama de HBO y el personaje, mencionó la actriz en su post de Instagram.

"'Game of Thrones' me ha formado como mujer, actriz y ser humano", sostuvo la intérprete en su red social. "Solo me gustaría que mi padre estuviera aquí para ver lo lejos que hemos volado", agregó al compartir unas fotos junto al resto del elenco, productores y su peluca de Daenerys.

"El capítulo como la Madre de Dragones ha abarcado gran parte de mi vida adulta. Esta mujer ha tomado todo mi corazón. He sudado en el fuego del dragón, derramado lágrimas por los que dejaron muy pronto nuestra familia, se me secó el cerebro tratando de hacer justicia a las palabras magistrales y acciones de Khaleesi", indicó Emilia Clarke en su post de Instagram.

La protagonista de "Game of Thrones" también tuvo unas palabras para los fans que acompañaron a la serie de HBO. "Les debo tanto, por su mirada a lo que hemos hecho y lo que hice con un personaje que ya estaba en los corazones de miles antes de que me pusiera la peluca plateada de los sueños. Sin ustedes no hay un nosotros", comentó.

La actriz que interpreta a Daenerys Targaryen, y cuyo destino se conocerá en unas horas, terminó su mensaje con una frase que usan los miembros de la Guardia de la Noche en el drama: "Y ahora mi nuestra guardia ha terminado".

"Game of Thrones" estrenará su capítulo final el 19 de mayo, a las 8 p.m., por el canal HBO.

