Emilia Clarke interpretó a Daenerys Targaryen durante ocho temporadas en 'Game of Thrones'.

Emilia Clarke fue protagonista del error más comentado de la última temporada de "Game of Thrones". En uno de los episodios de la serie, en una escena en la que los protagonistas celebraban una fiesta, un vaso de Starbucks apareció por error en la mesa en la que su personaje Daenerys Targaryen estaba sentada.

De inmediato la imagen se volvió viral y HBO hasta quitó digitalmente el vaso del episodio en su aplicación HBO GO, pero las imágenes ya circulaban en redes sociales.

Sobre el tema, finalmente Emilia Clarke ha roto su silencio y asegura que ese no era su vaso. Además, reveló el nombre de quien propició el escándalo.

HBO admitió, en su momento, que la aparición de un vaso de Starbucks en el episodio fue un error.

En su visita al programa de Jimmy Fallon, Emilia Clarke reveló que fue el actor Conleth Hill (quien interpreta a Varys en la ficción) el que dejó ese vaso en su mesa.

"Diré la verdad. Tuvimos una fiesta antes de los Emmy y Conleth, él interpreta a Varys, y estaba sentado a mi lado en esa escena. Él mismo me dijo: 'el vaso de café era mío'. ¡Era suyo! ¡Era el vaso de café de Conleth!", dijo la actriz, provocando la risa del público.

Emiliar Clarke incluso asegura que el actor le dijo por qué no se pronunció al respecto antes. "Me dijo 'lo siento, querida, no quise decir nada porque sabía que todos iban a ir contra ti'. Él fue quien lo hizo", sostuvo.

