Después del final de 'Game of Thrones', Sophie Turner regresa a las pantallas con nueva serie

La actriz Sophie Turner, nominada a los Premios Emmy 2019 por su papel de Sansa Stark en "Game of Thrones", protagonizará junto a Corey Hawkins la serie "Survive" para la plataforma digital Quibi.Basada en la novela homónima escrita por Alex Morel, esta serie narrará la historia de Jane y Paul, los dos únicos supervivientes de un accidente aéreo que deberán afrontar todo tipo de obstáculos para sobrevivir en medio de un entorno natural hostil."No podría estar más honrada de interpretar el rol de Jane en 'Survive' para Quibi. Es un personaje complejo luchando contra viento y marea no solo para salvar su vida sino también para encontrar su propia fuente de fortaleza y coraje. Solo espero que esta serie pueda tener impacto en los que tengan problemas de autoestima para que entiendan que son más valientes de lo que creen y busquen el apoyo que necesitan", dijo."Survive" será una de las apuestas de la futura plataforma de contenidos Quibi, cuyos capítulos serán de formato breve y orientados al consumo en dispositivos móviles. Está previsto que Quibi comience su andadura en abril de 2020. EFE

SU BODA

Sophie Turner y Joe Jonas se casaron, por segunda vez, en Francia; una boda a la que asistieron familiares y amigos cercanos. Los recién casados disfrutan de su luna de miel y decidieron compartir algunos momentos a través de Instagram. La actriz de "Game of Thrones" y el cantante de Jonas Brothers mostraron un vistazo de su romántico viaje a Las Maldivas. "Encontré la felicidad", fue el comentario del músico, probablemente un guiño a su nuevo disco "Happiness Begins".

Sophie Turner y Joe Jonas se fueron de vacaciones a la isla Coco Privé, cerca de Las Maldivas, en el 2018. A finales de junio se casaron por segunda vez en Francia a donde llegaron Nick y Kevin, así como Maisie Williams ("Game of Thrones") quien fue una de las damas de honor.

La primera boda de la pareja fue el 1 de mayo, en Las Vegas (EE.UU.), después de los Billboard Music Awards, donde se presentó Joe con sus hermanos Nick y Kevin. La ceremonia fue conducida por un imitador de Elvis Presley.

