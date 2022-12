En el cuarto episodio de 'Game of Thrones', un vaso de Starbucks protagonizó un inesperado cameo. | Fuente: HBO

El cameo de una taza de Starbucks, en el cuarto episodio de la última temporada de "Game of Thrones", se ha convertido en el meme del día. La aparición del vaso de café frente a la reina Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) ha desatado una avalancha de bromas; pero también ha sido producto de análisis.

Los expertos han calculado el coste del error en la serie de HBO, que gasta unos US$ 15 millones por capítulo y no realiza product placement: unos US$ 250.000 si se hubiera contratado deliberadamente, según indicó a Marketwatch la firma Hollywood Branded.

El valor publicitario de esto es de aproximadamente US$ 1 millón, por el boca en boca que ha generado, y por cómo la gente se está implicando. "Mira todos los 'memes' que están creando", indicó su presidenta, Stacey Jones, que agregó: "Ni siquiera importa si la marca es Starbucks, porque mucha gente piensa que lo es".

El valor publicitario del vaso de café se estima en US$ 1 millón. | Fuente: Captura HBO

RISAS Y DISCULPAS

Los productores de "Game of Thrones" han optado por reírse ante el descuido: "Noticias desde Winterfell. El latte que apareció en el capítulo fue un error. Daenerys ordenó un té de hierbas", comentaron con humor desde su cuenta de Twitter.

En una nota más seria, la productora ejecutiva, Bernie Caulfield, pidió disculpas en la radio pública de Nueva York (WNYC). "No me lo puedo creer, nuestra gente que está en el set y los decoradores están en su trabajo al 1.000%", explicó.

Pese a ello, la productora de "Game of Thrones" también se unió a las bromas: "Westeros fue el primer lugar en tener Starbucks, es un dato poco conocido. Si eso es lo peor que pueden encontrar, estamos en forma. ¡Starbucks, envíennos dinero!", agregó. (Con información de EFE)

ESTRENO DOMINGO 12/05 "GAME OF THRONES" 8x05 EN LATINOAMÉRICA

Perú: 8:00 p.m.Colombia: 8:00 p.m.México: 8:00 p.m.Panamá: 8:00 p.m.Ecuador: 8:00 p.m.Venezuela: 9:00 p.m.Bolivia: 9:00 p.m.Chile: 10:00 p.m.Argentina: 10:00 p.m.Uruguay: 10:00 p.m.Paraguay: 10:00 p.m.

CANALES EN LATINOAMÉRICA

HBO (subtitulada).HBO 2 (doblada al español)

ONLINE

En Latinoamérica, para ver los nuevos episodios de "Game of Thrones" puedes acceder a la aplicación HBO GO, servicio de pago que puede adquirirse independientemente al servicio de cable.

Te sugerimos leer