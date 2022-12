El último capítulo de 'Game of Thrones' giró en torno a quién merece gobernar Westeros. | Fuente: HBO Instagram

Tras el final de cada episodio de la octava temporada de "Game of Thrones" se van revelando los nombres de cada uno. De esta manera, el canal HBO evita que se generen teorías sobre la trama de los mismos.

El último capítulo de la temporada final de "Game of Thrones" giró en torno a quién debería gobernar Westeros. Después de los sucesos de King's Landing, Jon Snow tomó la difícil decisión de asesinar a Daenerys. Tras lo cual Drogon destruye el Trono de Hierro y los lores y ladys de Westeros eligen a un nuevo gobernante.

8x01 Winterfell 8x02 A Knight of the Seven Kingdoms (Un caballero de los Siete Reinos)8x03 The Long Night8x04 The Last of the Starks8x05 The Bells8x06 The Iron Thrones

SINOPSIS "GAME OF THRONES" TEMPORADA 8

Los productores ejecutivos David Benioff y D.B. Weiss y los protagonistas revelaron algunos detalles sobre la temporada octava y última temporada de "Game of Thrones". "El alcance de esta temporada [final] definitivamente supera cualquier cosa que hayamos intentado antes", aseguró Benioff.

La revelación de la verdadera identidad de Jon Snow ─quien es un Targaryen y heredero al trono─ supuso un punto clave de la trama.

¿QUÉ ACTORES FORMARÁN PARTE DE LA OCTAVA TEMPORADA?

Las primeras imágenes de la octava temporada nos mostraron de vuelta a los protagonistas entre ellos la madre de dragones Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), el rey en el norte Jon Snow (Kit Harington) y sus hermanos Sansa Stark (Sophie Turner), Arya Star (Maisie Williams) y Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright).

También regresarán todos los Lannister: Tyrion (Peter Dinklage), Cersei (Lena Headey) y Jamie (Nikolaj Coster-Waldau).

