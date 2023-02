¿Por qué funcionó tan bien la fórmula de 'Game of Thrones'? La ciencia lo explica. | Fuente: HBO

¿Por qué "Game of Thrones" fue tan exitosa? Un equipo de físicos, matemáticos y psicólogos de varias universidades británicas descubrió que la trama de relaciones personales que ocurre, aparentemente al azar, en la serie de HBO es muy similar a como los humanos interactúan en la vida real, según un artículo de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Durante sus ocho temporadas, repleta de intrigas, violencia, sexo, opresión y rebelión, la ficción mantuvo a millones de apasionados por la adaptación televisiva de David Benioff y D. B. Weiss sobre las novelas fantásticas de George R. R. Martin.

La exitosa serie basada en la saga "Canción de Fuego y Hielo", que se estrenó en Estados Unidos en 2011 y concluyó en 2019, relata alianzas y conflictos entre dinastías, las conspiraciones de exilados para recuperar el trono y las aventuras de guerreros que defienden el reino contra los invasores nórdicos.

Los investigadores de las universidades de Coventry, Warsick, Limerick, Cambridge y Oxford aplicaron el acervo de datos científicos y la teoría de red para analizar en qué medida las interacciones entre los personajes en "Game of Thrones" se parecen o no a las de la vida real, y cómo funcionan las muertes en la serie que ocurren inesperadamente y aparentemente al azar.

Las novelas originales de Martin contienen más de 2 milpersonajes identificados con un nombre y en ellas esos personajes tienen unas 41 mil interacciones, lo cual resulta en una trama enorme. Pero, analizados al nivel de capítulo por capítulo, las cifras de personajes y sus interacciones bajan a lo que los humanos viven cotidianamente.

SIMILAR A LA INTERACCIÓN HUMANA

Los científicos hallaron que, incluso los personajes de "Game of Thrones" más prominentes y consecuentes en toda la historia, en promedio, tienen relación con alrededor de otros 150, que es la extensión normal del conjunto de conexiones que las personas reales tienen en la vida real.

Un elemento notable de la narativa es la forma en que George R.R. Martin mantuvo la saga excitante y condimentada con sorpresas haciendo que las muertes de personajes luzcan inesperadas y sin lógica alguna, pero los científicos también desarmaron este mecanismo y le encontraron lógica.

Se ha comparado "Game of Thrones" con otros mitos y con la historia humana con su mezcla de realismo y desarrollos imprevistos. Cuando se reconstruye la secuencia cronológica, esas muertes no ocurren al azar, sino que más bien reflejan cómo los acontecimientos comunes están distribuidos en las actividades humanas no violentas en el mundo real.

"Los métodos desarrollados en este estudio nos permiten probar en una manera cuantitativa muchas de las observaciones hechas por los lectores de la serie, tal como el hábito famoso en las novelas de matar a los personajes al azar", escribió Thomas Gessey Jones, de la Universidad de Cambridge.

¿Un nivel de indentificación con lo que ocurre en la serie de HBO? Sin duda, queda claro que los relatos nos permiten compartir en comunidad, pero también son una manera de relacionarnos con el mundo de afuera: eso es lo que la ciencia puede explicar acerca de "Game of Thrones".

Por su parte, Colm Connaughton, de la Universidad de Warwick, comentó que "la gente, en gran medida, le encuentra sentido al mundo mediante narraciones, pero no tenemos una comprensión científica de qué es lo que hace que las narraciones completas sean algo que podemos comprender y con lo cual podemos relacionarnos".

(Con información de EFE)

