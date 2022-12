Autor de 'Game of Thrones' no escribirá la precuela de la serie sin antes terminar 'Vientos de invierno'. | Fuente: HBO

Han sido unos días muy movidos para los fans de "Game of Thrones" ya que, además de la cancelación de la precuela protagonizada por Naomi Watts, HBO anunció otra serie, "House of the Dragon", de la que ya ha dado luz verde a una temporada.

La ficción en principio iba a contar con George R.R. Martin como uno de los guionistas, pero el creador de la saga ha revelado que no podrá participar en la serie a menos que termine antes su libro "Vientos de invierno".Como es costumbre, el autor compartió en su blog su posición sobre la serie. "Espero estar involucrado hasta cierto punto y, quién sabe, si las cosas funcionan, incluso podría escribir algunos episodios, como lo hice durante las primeras cuatro temporadas de 'Game of Thrones'", reveló."Pero déjenme que aclare esto. No voy a aceptar ningún guion hasta que haya terminado y entregado 'Vientos de invierno'. Sigue siendo mi prioridad, por mucho que me gustaría escribir algún episodio", añadió.

Martin escribió un capítulo para cada una de las primeras cuatro temporadas de "Game of Thrones", pero lo dejó a un lado para centrarse en 'Vientos de invierno' alrededor de 2014.El autor también ha ofrecido su opinión sobre la precuela que iba a protagonizar Naomi Watts y que ha sido cancelada. "No hace falta decir que me entristeció escuchar que no habría serie. No sé por qué HBO lo decidió, pero no creo que tenga que ver con 'House of the Dragon'", contó."Si la televisión tiene espacio suficiente para múltiples programas como CSI o Chicago... Bueno, Poniente y Essos son mucho más grandes, con miles de años de historia y suficientes cuentos, leyendas y personajes para una docena de series. Es desgarrador trabajar durante años en un piloto, derramar tu sangre, sudor y lágrimas, y que quede en nada", lamentó."House of the Dragon" será producida por Martin, Ryan Condal y Miguel Sapochnik, quien dirigió episodios de "Game of Thrones" como "La batalla de los bastardos" y "La larga noche". La precuela se centrará en la Casa Targaryen y su ascenso al poder en Poniente.

