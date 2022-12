Arya Stark sería Azor Ahai, el príncipe de la profesía que acabaría con los Caminantes Blancos. | Fuente: HBO

El tercer capítulo de la octava temporada de ‘Juego de Tronos’ ha originado en los fans la idea de una nueva teoría que cambiaría el sentido de la serie que tiene millones de fans en el mundo.

[ALERTA SPOILER] Este artículo puede contener spoilers de la serie "Game of Thrones"

Si bien el tema principal del capítulo fue la Batalla de Winterfell, en donde los Caminantes blancos iban a derrotar al ejército del norte con sus aliados, fue un personaje el que se llevó la atención de la audiencia. Hablamos de Arya Stark, quien mató al Rey de la Noche.

Dicha hazaña originó que los fans de la serie recordaran la antigua profecía dictada por la Bruja Roja, Melisandre: la llegada de un príncipe que fue prometido para acabar con la amenaza de los ‘Caminantes Blancos’.

En un inicio, la Bruja Roja pensaba que dicho príncipe sería Stannis Baratheon, pero luego pensó en Jon Snow. Por eso fue resucitado al inicio de la sexta temporada el Lord Comandante de la Night's Watch (Guardia de la Noche).

Las respuestas tenían una sola protagonista: Arya Stark derrota al Rey de la Noche usando su daga de acero de Valyria. | Fuente: HBO

¿Qué dice la profecía de Azor Ahai?

Según la profecía de Melisandre, mencionado en los libros, el Azor Ahai trabajó “una espada en los fuegos sagrados” durante “cien días y cien noches” sin reposo alguno. Luego, utilizó esa arma para asesinar a su esposa amada, Nissa Nissa.

"Abrió una grieta en la cara de la luna, pero su alma, su fuerza y su valor pasaron al acero. Tal es la historia de la forja de Portadora de Luz, la Espada Roja de los Héroes", se recita en la profecía, que además agrega que esta espada solo podía ser forjada en el corazón de la persona más amada.

Si bien Arya no ha forjado ese tipo de arma y no ha matado a una persona amada. Lo que está a su favor es que Melisandre ya le había dicho mucho antes una profecía acerca de unos ojos marrones, otros azules y otros verdes. Si viene en un inicio no tenía sentido esa historia, luego de la Batalla de Winterfell, la hermana menor de Jon Snow, descubrió que los ojos azules fueron la del Rey de la Noche, a quien mató.

