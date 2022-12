'Game of Thrones' se despidió de la televisión. Estos personajes sobrevivieron y estos murieron. | Fuente: HBO

Todas las series deben morir. "Game of Thrones" se enfrentó a esta verdad el 19 de mayo cuando, después de 73 episodios, se despidió de la televisión.

El drama de HBO también resultó ser uno de los más mortales. Según análisis del portal Statista, la octava y última temporada fue la que más muertes mostró en pantalla con más de 3.500 personajes fallecidos.

El final de "Game of Thrones" cumplió la premisa de que hasta tu personaje favorito puede desaparecer. Las acciones de la reina Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), por el saqueo de King's Landing, tuvieron consecuencias. Mientras que los destinos de Sansa, Bran y Arya Stark se ven en el episodio final.

A continuación, la lista con los personajes que se despidieron de la galardonada "Game of Thrones" y los que sobrevivieron en el capítulo final.

Tyrion Lannister sobrevivió para convertirse en la Mano de un nuevo rey. | Fuente: Archivo

1. DAENERYS TARGARYEN (MURIÓ)

Entrar con fuego y sangre a King's Landing trajo consecuencias para la reina. Al ver que ella no se detendría, Jon Snow la asesinó. Drogon se llevó su cuerpo y no se volvió a saber de él en "Game of Thrones".

2. JON SNOW (SOBREVIVIÓ)

Asesinó a la reina Daenerys tras lo cual fue condenado a volver a la Guardia de la Noche. Él partió Más Allá del Muro con los salvajes.

3. TYRION LANNISTER (SOBREVIVIÓ)

Sobrevivió para convertirse en la Mano de un nuevo rey.

4. ARYA STARK (SOBREVIVIÓ)

Decidió que no regresaría al Norte y se dedicaría a viajar y descubrir el oeste de Westeros en el final de "Game of Thrones".

Sansa Stark sobrevivió para ser la nueva reina del Norte. | Fuente: Archivo

5. SANSA STARK (SOBREVIVIÓ)

Después de declarar su independencia, se convirtió en la nueva Reina del Norte.

6. BRAN STARK (SOBREVIVIÓ)

Sobrevivió para convertirse en el nuevo rey de Westeros en el episodio final de "Game of Thrones".

7. DAVOS (SOBREVIVIÓ)

Se unió al nuevo consejo como Consejero Naval.

8. BRIENNE DE TARTH (SOBREVIVIÓ)

Se convirtió en la primera mujer en ser Comandante de la Guardia Real al final de "Game of Thrones".

9. PODRICK PAYNE (SOBREVIVIÓ)

Después de sus acciones en batalla fue nombrado miembro de la Guardia Real en el final de "Game of Thrones"

10. GENDRY (SOBREVIVIÓ)

Se convirtió en Lord de Bastión de Tormentas.

11. GUSANO GRIS (SOBREVIVIÓ)

Fue fiel a su reina. Una vez muerta, partió con los Inmaculados a la isla de Nath.

12. SAMWELL TARLY (SOBREVIVIÓ)

Sugirió elegir al gobernante democráticamente entre todos los pobladores de Westeros, pero no fue escuchado. Después de ello se volvió Archimaestre del rey Bran Stark en el final de "Game of Thrones".

