'Game of Thrones': ¿Otro descuido de producción en el final de la serie? | Fuente: HBO

El final de "Game of Thrones" no se salvó de los errores. Al mismo estilo del vaso de café que se coló en una escena del cuarto episodio de la temporada ("The Last of the Starks"), esta vez un par de botellas de plástico con agua fueron parte de uno de los clips del esperado desenlace de la serie de HBO.

Las botellas no solo aparecen una vez en pantallas, sino que son mostradas durante varios minutos debajo de la silla de Samwell Tarly y Lord Davos. Pese a la meticulosa edición de los capítulos, las botellas llegaron a las pantallas y se convirtieron en lo más comentado por los fanáticos de "Juego de Tronos" durante su emisión final.

En el caso del vaso de café de Starbucks que fue visto en el cuarto episodio de la temporada, este fue retirado digitalmente, luego de que los fanáticos comentaran el error. ¿Las botellas tendrán el mismo destino?

CAPÍTULO FINAL

Tras ocho temporadas, "Game of Thrones" se despidió este 19 de mayo, por el canal HBO, de la televisión como una de las series más exitosas. Finalmente se respondió a la pregunta ¿quién se sentará en el Trono de Hierro?

[ALERTA DE SPOILERS]

Los representantes de las más grandes casas en Westeros se reúnen y deciden que es hora de elegir a su próximo gobernante. Tyrion Lannister vota por Bran Stark para que gobierne por ser la memoria del reino. Y pide que el rey sea elegido por los lords y ladys de Westeros para servir al pueblo. Todos los presentes aprueban. Sansa Stark demanda que el Norte permanezca independiente. Tyrion se convierte en Mano del Rey.

A Jon Snow lo mandan a la Guardia de la Noche. Él se cuestiona si fue correcto matar a Daenerys. En el puerto, Jon se reúne con Sansa, Arya y Bran. Arya decidió ir al oeste de Westeros.

Grey Worm y los Inmaculados parten a la isla de Nath, como le prometió a Missandei. Brienne de Tarth se convierte en Lord Comandante de la Guardia Real.

El nuevo consejo del rey se reúne con Bronn (Lord del Dominio y Maestro de la Moneda), Davos (Consejero Naval), Samwell Tarly (Archimaestre) y Brienne de Tarth (faltan dos puestos). El último le presenta el libro "Canción de hielo y fuego" sobre la guerra de Robert Baratheon en adelante.

Jon Snow regresa al Muro donde se reencuentra con Tormund.

"Game of Thrones" termina con las nuevas vidas de Jon Snow, Sansa Stark y Arya Stark. El primero parte Más Allá del Muro con los salvajes, la segunda coronada como la Reina del Norte y la tercera navegando hacia el oeste.

