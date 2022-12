El cuarto episodio de 'Game of Thrones' se emitirá el 5 de mayo. | Fuente: HBO

El cuarto capítulo de la última temporada de "Game of Thrones" se estrena este domingo 5 de mayo a través del canal HBO. El esperado episodio se emitirá desde las 8 p.m. (hora peruana) y mostrará cómo los sobrevivientes de la batalla en Winterfell retoman su vida y las luchas por el Trono de Hierro.

En el adelanto de la ficción, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) se prepara para dejar el Norte con su ejército rumbo a Desembarco del Rey para tomar el Trono de Hierro. En tanto, Cersei Lannister (Lena Headey) aparece junto con Euron Greyjoy contemplando a la Compañía Dorada.

“The Long Night”, capítulo que muestra la épica batalla de Winterfell de "Game of Thrones", se ha convertido en el más visto en la historia de la serie. Fueron aproximadamente 17,8 millones de personas quienes vieron el episodio.

La temporada final de "Game of Thrones" solo tendrá seis episodios y significará el cierre del drama de HBO inspirado en la saga de George R.R. Martin.

FECHA DEL 8X04 DE "GAME OF THRONES" EN LATINOAMÉRICA

Domingo 5 de mayo del 2019.

HORARIOS PARA VER "GAME OF THRONES" EN LATINOAMÉRICA

Perú: 8:00 p.m.Colombia: 8:00 p.m.México: 8:00 p.m.Panamá: 8:00 p.m.Ecuador: 8:00 p.m.Venezuela: 9:00 p.m.Bolivia: 9:00 p.m.Chile: 10:00 p.m.Argentina: 10:00 p.m.Uruguay: 10:00 p.m.Paraguay: 10:00 p.m.

CANALES EN LATINOAMÉRICA

HBO (subtitulada).HBO 2 (doblada al español)

ONLINE

En Latinoamérica, para ver los nuevos episodios de "Game of Thrones" puedes acceder a la aplicación HBO GO, servicio de pago que puede adquirirse independientemente al servicio de cable.

La reina Cersei tiene un nuevo ejército para enfrentarse a los dragones de Daenerys. | Fuente: HBO

EL DETRÁS DE CÁMARAS EN DOCUMENTAL

El documental "Game of Thrones: The Last Watch" descubre la producción, desde las trincheras, de la temporada final de la aclamada serie y estará disponible desde el 26 de mayo en HBO.

La película "Game of Thrones: The Last Watch" mostrará a los espectadores, a través de material inédito, "el gran desafío" de recrear el mundo de Westeros en grandes estudios, en localizaciones reales y en escenarios de Irlanda del Norte, así como el "esfuerzo de lidiar con climas extremos, plazos de entrega imposibles y un ejército de fans sedientos de 'spoilers'".

