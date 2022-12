La batalla de Winterfell marcará un punto culminante de la octava temporada de 'Game of Thrones'. | Fuente: HBO

Antiguos rivales se unieron por la supervivencia contra el Rey de la Noche y su ejército de muertos. Stark, Lannister y Targaryen combatieron juntos en el tercer capítulo de la octava temporada de "Game of Thrones". ¿Quiénes sobrevivieron?

La defensa de Winterfell se realizó de la siguiente manera: el ejército Dothraki (aparentemente en su totalidad) marchó a la ofensiva, pero fue rápidamente derrotado en medio de una oscuridad perturbadora, mientras Jon Snow y Daenerys observaban desde un punto alto junto a sus dragones.

Los Inmaculados por un lado y los caballeros del Valle por el otro, iniciaron entonces la defensa en lo que más que una batalla parecía una masacre. Sencillamente eran demasiados muertos para contener.

El ataque aéreo empezó y los dragones comenzaron a echar fuegio hacia los muertos, pero no tardaron en cruzarse con el Rey de la Noche. En medio de una tormenta de nieve y neblina a los dragones se les hacía complicado luchar en el aire.

Reaparece Melissandre, quien justo antes de que los Dothraki atacaran prende sus hoces con fuego. Luego, cuando los Inmaculados comienzan a ser superados, es vital para encender los cercos de vidriagón que se colocaron a manera de defensa alrededor de Winterfell.

A pesar de encerrarse en el castillo de Winterfell, los muertos son demasiados y comienzan a treparo los muros. Poco a poco comienzan a superar por demolición a los vivos.

Se realiza una épica batalla entre dragones en el aire, el Rey de la Noche demuestra ser mucho más talentoso montando a su dragón que Daenerys y Jon Snow.

Arya manda a Sansa a las criptas, donde también se encuentran Tyrion y Varys. Ella se une a la batalla pero poco a poco va perdiendo. El Perro se da cuenta de que está peleando contra la muerte, pero al ver a Arya en peligro la ayuda.

El Perro, Arya y Berric Dondarrion terminan juntos dentro del castillo, pero Berric es atacado por los muertos, quienes ponen fin a su vida. En un encuentro con Melissandre, ella le recuerda a Arya las palabras de Sirio Forell. Y Arya sale corriendo del interior.

En el jardín, Bran espera. Es defendido por Theon Greyjoy y un grupo de hombres. Poco a poco van siendo atacados por más y más caminantes.

Jon Snow tiene un encuentro con el Rey de la Noche cuando este baja de su dragón para dirigirse hasta donde está Bran. Minutos antes, Daenerys intenta quemarlo, pero se da cuenta que no arde.

Antes de llegar cerca a él, el Rey de la Noche levanta a los muertos de la batalla y rodea a Jon, quien es liberado por Daenerys.

El Rey de la Noche llega hasta donde está Bran, mata a Theon Greyjoy. Daenerys es atacada por los muertos y Jorah Mormont es herido de muerte mientras la defiende.

Jon no puede llegar hasta donde Bran porque es atacado por el Dragón que revivió el Rey de la Noche,

Finalmente, cuando está a punto de atacar a Bran, el Rey de la noche es embestido por Arya Stark. La agarra del cuello, pero el cuchillo que tenía en una mano cae en la otra y se lo clava con la otra. El Rey de la Noche muere y con él todo su ejército.

Jorah Mormont muere en brazos de Daenerys y Melissandre camina hacia la nieve, se quita su collar y muere.

EL EPISODIO MÁS ESPECTACULAR

¿Qué se sabe del episodio? Reunirá a la cantidad más grande de protagonistas desde el piloto de "Game of Thrones" con los personajes de Jon Snow (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Tyrion Lannister (Peter Dinklage), Arya Stark (Maisie Williams) y Sansa Stark (Sophie Turner), entre otros.

Miguel Sapochnik, el realizador del excelente capítulo "La batalla de los bastardos" de la sexta temporada de "Juego de Tronos", se puso al frente del capítulo de la batalla de Winterfell, que se rodó durante 11 semanas en Irlanda del Norte, con 750 personas y a bajas temperaturas nocturnas.

Seguiremos en vivo el desarrollo del tercer capítulo de "Game of Thrones" desde las 8 p.m. del 28 de abril. Valar Morghulis.

La última temporada de 'Game of Thrones' contará con seis episodios. | Fuente: HBO

FECHA 8x03 "GAME OF THRONES" EN LATINOAMÉRICA

Domingo 28 de abril del 2019.

HORARIOS PARA VER "GAME OF THRONES" EN LATINOAMÉRICA

Perú: 8:00 p.m.Colombia: 8:00 p.m.México: 8:00 p.m.Panamá: 8:00 p.m.Ecuador: 8:00 p.m.Venezuela: 9:00 p.m.Bolivia: 9:00 p.m.Chile: 10:00 p.m.Argentina: 10:00 p.m.Uruguay: 10:00 p.m.Paraguay: 10:00 p.m.

CANALES EN LATINOAMÉRICA

HBO (subtitulada).HBO 2 (doblada al español)

ONLINE

En Latinoamérica, para ver los nuevos episodios de "Game of Thrones" puedes acceder a la aplicación HBO GO, servicio de pago que puede adquirirse independientemente al servicio de cable.

EL DETRÁS DE CÁMARAS EN DOCUMENTAL

El documental "Game of Thrones: The Last Watch" descubre la producción, desde las trincheras, de la temporada final de la aclamada serie y estará disponible desde el 26 de mayo en HBO.

La directora británica Jeanie Finley se sumergió en el rodaje, durante más de un año, de la octava y última temporada del drama protagonizado por Emilia Clarke y Kit Harington. Se recogió el complejo proceso de elaboración y el trabajo tanto del equipo como de los actores.

La película "Game of Thrones: The Last Watch" muestra a los espectadores, a través de material inédito grabado tras las cámaras, "el gran desafío" de recrear el mundo de Westeros en grandes estudios, en localizaciones reales y en escenarios de Irlanda del Norte, así como el "esfuerzo de lidiar con climas extremos, plazos de entrega imposibles y un ejército de fans sedientos de 'spoilers'".

