La víspera a la gran batalla en Winterfell no será recordada por los planes de guerra ni por el nombramiento de Brienne de Tarth en caballero, sino por la escena en la que Arya (Maisie Williams) y Gendry (Joseph Dempsie) tienen relaciones en "Game of Thrones".

Miles de fans mostraron su incomodidad al ver a la actriz desnuda pues recuerdan a la niña de 12 años del episodio piloto estrenado en 2011. Pero la joven ya creció, tiene 22 años, y se ha convertido en una mujer segura de sus decisiones.

Maisie Williams solo tiene una cosa que decir al respecto sobre la escena de "Game of Thrones": "si te sientes incómodo, solo debes saber que mi madre y padrastro, y mis dos hermanas y cuatro hermanos probablemente también vieron esto jajaja mátenme", escribió con humor en su cuenta de Twitter.

EL RODAJE DE LA ESCENA

Cuando Maisie Williams leyó la escena pensó que se trataba de una broma de los creadores de la serie David Benioff y Dan Weiss, que son conocidos por enviar guiones falsos al elenco.

La pregunta más importante que le hicieron a la actriz de "Game of Thrones" es si se iba a mostrar a Arya Stark desnuda frente a cámaras. Algo que ya ha sucedido con otros actores del drama. Williams dijo que los creadores de la serie de HBO le dejaron decidir cuánto mostrar.

"Así que lo mantuve privado. No me pareció importante que Arya haga desnudo completo. Esa escena no se trata sobre esi. Y todos los demás ya lo han hecho en la serie así que...", comentó la actriz.

