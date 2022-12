Kylie Cantrall, joven estrella del YouTube, protagoniza la nueva serie de Disney 'Gabby Durán: niñera de aliens'. | Fuente: Disney

Disney es una fábrica para hacer estrellas: de Britney Spears a Miley Cyrus, hasta Justin Timberlake y Zendaya. Una nueva generación se está formando en sus estudios entre los que destaca Kylie Cantrall. La joven, de 14 años, protagoniza la nueva serie "Gabby Durán: niñera de aliens"; pero ella ya era conocida antes de ingresar a la televisión.

Se convirtió en una estrella del YouTube gracias al canal que lanzó hace cinco años. Después de ello, apareció en ficciones de Disney Channel como "Bizaardvark" y "La casa de Raven" hasta que consiguió su primer protagónico como la niñera de aliens. La artista, de ascendencia venezolana, dice que esta herencia latina también se ha incorporado en la serie.

"Mi mamá me crió con fuertes raíces venezolanas ya sea en la comida, música, tradiciones o creencias. Así que la influencia latina forma parte de todo lo que hago. [En 'Gabby Durán: niñera de aliens'] incorporamos tradiciones latinas, canciones, bailes, comida y ¡mi mamá me grita en español! Eso sucede en el set y también en casa", comentó a RPP Noticias a través de un cuestionario por mail.

Kylie Cantrall, quien admite ser fan de Disney y de Zendaya, se muestra orgullosa de ser el rostro de una nueva generación de latinos en la pequeña pantalla. "Es increíble estar en una posición en la que puedo representar a una joven mujer latina en televisión que es fuerte y segura. Me gustaría haber tenido un modelo a seguir como Gabby Durán cuando estaba creciendo. Hubiera sido una gran fan", comenta.

Por otro lado, está contenta por su posición de celebridad con tan solo 14 años: "estoy agradecida, especialmente porque puedo ser un ejemplo para tantos niños. Sé lo que significa ser una chica que admira a alguien ya que crecí con tantas estrellas de Disney como mis ídolos".

En "Gabby Durán: niñera de aliens", ella interpreta a una joven que se siente a la sombra de exitosa madre y su sagaz hermana menor. Su trabajo, al cuidar a unos jóvenes aliens y mantener en secreto su identidad, será su oportunidad de brillar. "Gabby encuentra su propósito, algo que la hace especial. Y ese es un tema común para todos los personajes. Entender que está bien ser diferente, que no tienes que encajar, de hecho es genial ser único", reflexiona la actriz que se encuentra grabando la película "Ron’s Gone Wrong" con Zach Galifanakis. A no perderle la pista a la nueva chica Disney.

PARA VER LA SERIE

Horario: De lunes a viernes, a las 4:30 p.m.Canal: Disney Channel.

Te sugerimos leer