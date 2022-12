Jennifer Aniston reveló que las chicas de 'Friends' ganaban más que sus colegas masculinos. | Fuente: NBC

Durante 10 años, el elenco de "Friends" reunió a millones alrededor de la televisión atentos a los enredos y romances de Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler y Joe. Su popularidad los convirtió en los actores mejor pagados de la época, pero no todos ganaban lo mismo.

Jennifer Aniston reveló que las actrices recibían un sueldo mayor que el de sus compañeros. "En 'Friends' no se trataba de que a las mujeres les pagaran lo mismo que a los hombres: a algunas se les pagaba más", aseguró al diario "The Independent". Como se recuerda, durante la última temporada los artistas llegaron a ganar US$ 1 millón por capítulo.

Si bien esto beneficiaba a las mujeres del grupo ─es decir, Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow─ ella manifestó que no se sentía cómoda con el arreglo. "Se trataba más bien de 'estamos haciendo el mismo trabajo y todos merecemos ser compensados de la misma manera'", explicó. Se trató de una situación inusual ya que, generalmente, las actrices ganan menos en las series y películas.

Aunque no especificó los nombres de los compañeros que ganaban menos, ni específico sueldos, sostuvo que ahora no le gustaría pasar por lo mismo. "No me sentiría bien yendo a trabajar sabiendo que alguien está obteniendo equis cantidad y yo ganando algo mayor", recalcó la actriz.

En setiembre del 2019, 'Friends' cumplió 25 años desde la emisión de su primer capítulo. | Fuente: NBC - Instagram

NO QUIERE UN 'REBOOT

En setiembre de este año, se cumplieron 25 años de la emisión del primer capítulo de "Friends". Durante años, los fans han especulado acerca de nuevos capítulos o un posible regreso de la comedia; sin embargo la posibilidad ha sido descartada por Jennifer Aniston.

"Creo que hay una idea de que si hay un 'reboot' del programa no será tan bueno como lo que era. Entonces, ¿por qué arruinarlo?", cuestionó la actriz que interpretó a Rachel Green.

Jennifer Aniston se unió recientemente a Instagram y ya cuenta con 16 millones de seguidores. | Fuente: AFP

SELFIE HISTÓRICO

El elenco de "Friends" se ha mantenido unido después del final de la popular serie en el 2004. Aniston se unió recientemente, a Instagram, y lo inauguró por todo lo alto con una fotografía junto a sus amigos: Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Lisa Kudrow. Actualmente, su cuenta tiene 16 millones de seguidores.

La mayoría del elenco ha continuado trabajando en la actuación. Jennifer Aniston firmó para una nueva producción de Apple por la que cobrará US$ 1'100.000 por capítulo. Kudrow está rodando las cintas "Long Shot" y "Booksmart". Mientras que Cox alista la serie para Facebook "9 Months with Courteney Cox".

