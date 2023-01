Phoebe y su hermana gemela Ursula en 'Friends'. | Fuente: Warner Bros

Si eres un fanático de la serie “Friends”, probablemente sabes que una de sus protagonistas, Phoebe —interpretada por la actriz Lisa Kudrow— tenía una hermana gemela llamada Ursula Buffay, que aparece solamente en ocho episodios del programa.

Lo que seguramente no sabes es que había una importante razón por la que la hermana gemela de Phoebe existía, a pesar de no aportar en gran medida a las historias de Joey, Chandler, Ross, Rachel y Monica. La existencia de Ursula responde a una situación clave.

Uno de los retos más difíciles de Marta Kauffman y David Crane, creadores de "Friends", fue encontrar a la actriz perfecta para interpretar a la cómica y bohemia Phoebe. No solo por su pasado traumático, sino también por su curiosa personalidad: Phoebe era distinta pero, al mismo tiempo, tenía que acoplarse a sus cinco amigos.

En ese entonces, Lisa Kudrow tenía un pequeño papel en la exitosa seria de televisión “Mad About You”. Y aunque en un principio solo iba a tener unas cuantas líneas, su actuación fue tan buena que se convirtió en un personaje permanente: Ursula, una despistada camarera.

A pesar de que Ursula no aparecía en todos los episodios, el éxito de la serie fue tal que la gente empezó a reconocer a Lisa en la calle. Tal fue la llegada al público que Jeffrey Klarik, uno de los guionistas de la serie, recomendó a la actriz para el papel de Phoebe en "Friends".

Tras hacer el respectivo casting, Crane supo que Lisa era la indicada para interpretar a Phoebe, pero había un pequeño problema: la serie "Mad About You" y "Friends" pertenecían a la misma cadena, la NBC, y se emitirían en la mismas fechas y en la misma franja horaria, una a las ocho y otra a las ocho y media de la noche.

No solo eso: ambas series eran ambientadas en Manhattan, sería así muy confuso que los televidentes se encontraran con Lisa Kudrow interpretando a una masajita en “Friends” y luego a una camarera en “Mad About You”.

Y, como Kudrow era perfecta para el papel de Phoebe, Kauffman y Crane optaron por proponerle a los productores de “Mad About You” una solución un tanto particular. De acuerdo con lo explicado por Kelsey Miller en el libro “I’ll be there for you”, los creadores decidieron que ambas series estarían basadas en el mismo universo y que Phoebe tendría una hermana gemela llamada Ursula, que sería la misma Ursula de “Mad About You”.

