La serie "Friends" fue un gran impulso para sus protagonistas. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Matthew Perry, quienes gracias al programa se hicieron una carrera en Hollywood. El programa sigue recaudando millones a pesar de haber pasado 25 años desde su estreno, la noche del 22 de setiembre de 1994.

Fue la cadena NBC quien abrió las puertas de Central Perk, una de las cafeterías más celebradas en la cultura popular y en la que coincidieron Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross, seis amigos que trataban de sobrevivir a un Nueva York frenético con la complicidad de millones de espectadores en todo el mundo.Durante su primera temporada, las aventuras y desventuras de los seis protagonistas congregaron a más de 24 millones de espectadores en EE.UU., que se mantuvieron pegados a las historias de "Friends" durante una década, hasta 2004, cuando la serie se despidió ante 52 millones de personas después de 236 episodios.

Pero tras sus diez años de emisión, con un éxito ininterrumpido, la popularidad de la comedia no parece terminar, pues la que parecía una serie de tiempos pasados, para nostálgicos de otra generación, ha vivido un renovado interés con la revolución de las plataformas de streaming y su infinita oferta.Desde su desembarco en Netflix, "Friends" se convirtió en una de las joyas del catálogo del gigante del entretenimiento, capaz de competir con las nuevas ficciones repletas de estrellas consolidadas, presupuestos inmensos y ambiciosas campañas de promoción.Tan valiosa ha llegado a ser la joya que su productora original, Warner, no dudó en desembolsar este verano más de 400 millones de dólares para recuperar "Friends" e integrarla como uno de los diamantes de su futuro servicio de contenidos, disponible a partir de 2020. Así, la serie de la década de los 1990 queda convertida en un reclamo principal del entretenimiento a las puertas del 2020.

Para celebrar el aniversario de la serie, el sofá naranja viajará por todo el mundo, desde el Gran Cañón hasta la Torre Eiffel o Stonehenge, aunque en algunos lugares no despertará tanto interés porque metrópolis como Beijing y Shanghái ya cuentan con sus replicas de Central Perk abiertas al público.Más allá de escenarios, cafés y sofás, millones de nostálgicos en todo el mundo tampoco olvidan, 25 años después, el estilo de Phoebe al salir a correr, el corte de pelo de Rachel, el intercambio de apartamentos entre Chandler y Joey con Monica y Rachel, el misterioso "hombre desnudo", los cameos de Brad Pitt y Julia Roberts o los intentos de Joey por triunfar como actor.Precisamente, en el mundo real del espectáculo, no todos los intérpretes de "Friends" mantuvieron su éxito por igual, con excepción de Jennifer Aniston.Aun así, los seis protagonistas del reparto mantienen su amistad y, aunque descartan una nueva reunión, celebraron el aniversario de "Friends" con la misma publicación en sus redes sociales, las mismas que aún no conocían sus personajes en la serie. EFE

