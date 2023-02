Matthew Perry y Julia Roberts vivieron un breve romance después de grabar un episodio para 'Friends'. | Fuente: Warner Bros.

A días de realizarse el Super Bowl 2021, Marta Kauffman y Kevin Bright, creadores de “Friends”, decidieron recordar el icónico episodio de la serie titulado “The One After the Superbowl”, que contó con la participación de muchas celebridades, entre las que destacó Julia Roberts.

¿Cómo fue que la actriz accedió a ser parte de este capítulo, emitido en dos partes en 1996? Los showrunners revelaron a The Hollywood Reporter que fue gracias a los “coqueteos” por fax que hizo Matthew Perry, quien encarnó al sarcástico Chandler Bing en la popular producción.

“Conseguir a Julia Roberts fue increíblemente emocionante. Sabíamos que tendría el toque adecuado para ello. Y cuando dijo que sí, fue bastante impresionante”, dijo Kauffman. Y Bright contó cómo fue que Perry hizo contacto con la protagonista de “Pretty Woman”.

"Matthew le pidió que participara en el programa. Ella le respondió: 'Escríbeme un artículo sobre física cuántica y lo haré'. Tengo entendido que Matthew se fue, escribió un artículo y se lo envió por fax al día siguiente ", recordó.

LOS GUIONISTAS AL SERVICIO DE MATTHEW PERRY

Asimismo, Alexa Junge, guionista de “Friends”, relató que invirtieron tiempo en ayudar a los flirteos entre Roberts y Perry. “Es posible que se hayan conocido antes del episodio, pero ella estaba interesada en él desde lejos, porque es muy encantador”, dijo.

La actriz solía enviar cuestionarios a Matthew Perry con preguntas sobre por qué debería salir con él. El actor recibió el apoyo de los guionistas para explicarle las razones. “Podría hacerlo muy bien sin nosotros, pero no había duda de que estábamos en el equipo Matthew y tratábamos de que eso sucediera”, señaló la guionista.

En el episodio donde Julia Roberts participó, ella interpretó a Susie Moss, una antigua amiga de Chandler Bing que pretende vivir una relación con él para vengarse de una broma que le jugó en la infancia. Al término del rodaje, ambos intérpretes vivieron un breve romance fuera de la pantalla.

"Recuerdo estar con ella [Julia Roberts] al margen. Ella seguía diciendo: '¡Chandler es tan gracioso!' Y yo dije: '¡Escribí cada una de esas líneas!' No sé si se enamoró de Matthew en el acto, pero pronto comenzaron a salir ", acotó Jeff Astrof, otro guionista que coescribió la primera parte de aquel episodio.