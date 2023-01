Las nominaciones a los Emmy 2020 para personas de minorías incluyeron a Kerry Washington y Regina King. | Fuente: Reuters / AFP

Desde las veintiañeras de "Insecure" a la estrella musulmana-estadounidense de "Ramy", la lista de los nominados a los premios Emmy 2020 incluye una cantidad sin precedentes de personas de minorías.

Pero la industria de la televisión debe tomar medidas concretas acerca de las promesas de nutrir a guionistas que no sean blancos para garantizar que la ceremonia, a realizarse el 20 de setiembre, no sea solo algo provocado por las protestas contra el racismo sistémico en Estados Unidos, dicen analistas.

"Estoy seguro de que lo último que quería la Academia de Televisión era tener una controversia sobre un 'Emmy muy blanco' en medio de eso", dijo Eric Deggans, crítico de televisión de la National Public Radio. "Así que no me sorprende que presten especial atención al trabajo de los artistas afroamericanos", agregó el autor del libro "Race Baiter", de 2012.

Las nominaciones récord a los Emmy 2020 para personas de minorías incluyeron a Kerry Washington ("Little Fires Everywhere" y "American Son"), Sandra Oh ("Killing Eve"), Billy Porter ("Pose"), Regina King ("Watchmen"), Issa Rae ("Insecure") y Sterling K. Brown ("This is Us" y "Watchmen").

"Watchmen", el drama sobre una realidad alternativa con superhéroes que aborda temas raciales, lideró las nominaciones con 26.

EL TALENTO LATINO AÚN SE PASA POR ALTO

Las nominaciones abren puertas para otros negros, asiáticos y latinos y dan forma a las percepciones más allá del mundo del entretenimiento, dijo Rashad Robinson, presidente de la organización de justicia social Color of Change.

"Lo que estos premios representan es la forma en que la industria crea un sistema para permitir que la gente ingrese, para crear acceso a empleos y oportunidades", dijo Robinson. "Dicta las historias que podemos ver en el mundo sobre quiénes somos y eso tiene implicaciones profundas en las reglas no escritas sobre cómo nos tratan en los hospitales, los jueces y en las escuelas", agregó.

Los nominados al Emmy 2020 provienen de programas que fueron realizados antes de que Estados Unidos iniciara una dolorosa reflexión cultural sobre el racismo.

Deggans señaló que el talento latino todavía se pasa por alto en los Emmy, a pesar de que sigue siendo el segundo grupo étnico más grande del país. "Es lamentable que gran parte del reconocimiento recayera en los intérpretes negros y no hubiera un poco más en lo que respecta a los latinos especialmente", dijo Deggans, al notar que programas como "Gentefied", "Vida" y "One Day at a Time" no se tuvieron muy en cuenta.

Los premios Emmy se entregarán este domingo 20 de setiembre, desde las 7 p.m. por TNT, en una ceremonia virtual. (Reuters)