Mark Ruffalo se llevó un galardón en los Emmy 2020 y la reacción de su esposa Sunrise Coigney se robó la atención de los espectadores. En la competencia a Mejor Actor de una Miniserie o Película Televisiva, se enfrentó contra su colega de Marvel, Hugh Jackman (“Bad Education”), así como a los actores Jeremy Pope (“Hollywood”), Paul Mescal (“Normal People”) y Jeremy Irons (“Watchmen”).

En la atrapante miniserie "I Know This Much is True", el galardonado artista interpreta a los hermanos gemelos Dominick y Thomas Birdsey. Se trata de una saga familiar que sigue, en paralelo, las traiciones, sacrificios y perdón en la vida de estos dos hermanos.

Sin duda, la reacción de su pareja Sunrise Coigney cautivó a sus seguidores, debido a que demostró su efusividad luego de que Mark Ruffalo recibiera el Emmy desde casa. Ella lloró y saltó de alegría. Con sus asentimientos, demostró su apoyo al discurso de aceptación de su esposo en el que pidió a los estadounidense "votar por amor, compasión y amabilidad".Como se recuerda, esta edición se lleva a cabo de manera virtual por la pandemia de COVID-19.

TRANSFORMACIÓN

En la miniserie "I Know This Much is True", el artista primero grabó las escenas como Dominick, por lo que debió perder 6.8 kg. Después de ello tomó un descanso de seis semanas para ganar 14 kg. y de ahí grabar como Thomas.

En los últimos años, Ruffalo ha sido conocido por interpretar a Hulk en la saga de películas de Marvel. Su última aparición como este personaje fue en el 2019 en “Avengers: Endgame”, pero prestará su voz para que reaparezca en la serie animada “What If...” que se estrenará en Disney+ en el 2021.

EMMY 2020 EN PANDEMIA

Los Emmy 2020 llevan a cabo su primera edición virtual en medio de la pandemia de COVID-19. Con la imposibilidad de organizar unos premios como antes, las celebridades reciben sus premios desde casa y algunas asistieron de forma presencial por breves momentos.

Sin alfombra roja, ni extensos discursos frente a una numerosa audiencia, así arrancaron los premios más importantes de la televisión que no se detuvieron ante la pandemia.

