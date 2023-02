Ellen DeGeneres se disculpó con el equipo de su programa a través de una misiva. | Fuente: AFP

Ellen DeGeneres pidió perdón este 30 de julio a su equipo después de que salieran a la luz varios testimonios que denunciaban una cultura laboral "tóxica", acoso profesional y racismo en el programa "The Ellen DeGeneres Show". "El día uno de nuestro programa, le conté a todos en nuestra primera reunión que 'The Ellen DeGeneres Show' sería un lugar de felicidad: nadie levantaría nunca la voz, y todo el mundo sería tratado con respeto", escribió en una carta desvelada por la revista The Hollywood Reporter. "Obviamente, algo ha cambiado y estoy decepcionada de saber que no ha sido así. Y por eso, lo siento. Cualquiera que me conozca sabe que eso es lo contrario de lo que creo y de lo que espero de nuestro show", añadió DeGeneres, quien resaltó que ya hay en marcha una investigación interna para solucionar esta situación. The Hollywood Reporter aseguró que Ed Glavin, uno de los tres productores ejecutivos de "The Ellen DeGeneres Show", será uno de los que abandone el programa tras las quejas recibidas. El magazine conducido por la cómica estadounidense desde 2003 es uno de los programas más exitosos de la televisión estadounidense, pero además sus contenidos son seguidos en otras partes del mundo, con gran influencia en la cultura popular gracias, en parte, a que recibe invitados de primer nivel. Una exclusiva del diario Variety, y respaldada después por prensa especializada, afirmó que varios empleados del show habían recibido un comunicado que informaba de que se llevarían a cabo una serie de entrevistas al equipo como parte de una investigación independiente.

UN ENTORNO LABORAL TÓXICO

La noticia llegó semanas después de que el diario digital BuzzFeed publicara un reportaje en el que antiguos empleados del programa acusaban al equipo de "racismo" y "cultura de trabajo tóxica". En el artículo se citaban acusaciones de comentarios inapropiados y una dinámica de "miedo" en la que los empleados recibirían represalias al tomar días libres por problemas médicos o familiares, entre otros ejemplos. En un comunicado posterior, los productores del formato indicaron que "la responsabilidad del día a día del show de Ellen depende completamente" de ellos. "Nos tomamos todo esto muy en serio y nos damos cuenta, como muchas otras personas en el mundo, de que tenemos que hacerlo mejor, estamos comprometidos a hacerlo mejor y lo haremos mejor", afirmaron. No era la primera vez que este exitoso formato es criticado por las personas que han trabajado en el programa presentado por DeGeneres, quien a pesar de su carisma y popularidad también ha recibido quejas de alguno de sus invitados por el trato frío y descortés recibido de su parte. "The Ellen DeGeneres Show" lleva en emisión desde 2003, ha sido nominado a los Emmy en 171 ocasiones (con 61 estatuillas conseguidas) y actualmente su emisión concentra una media de 2,5 millones de espectadores diarios a los que hay que sumar quienes siguen sus contenidos virales en YouTube y otras plataformas internacionales. (Con información de EFE).

