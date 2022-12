'El Chavo del 8' dejó de emitirse en Latinoamérica y el resto del mundo. | Fuente: Instagram

Tras anunciarse que "El Chavo del 8" y los demás programas creados por Roberto Gómez Bolaños no se emitirán más en unos 20 países alrededor del mundo; actores y familiares relacionados a la ficción mostraron su desacuerdo al respecto.

Recientemente, el mismo Grupo Chespirito -equipo responsable de preservar el legado del genio mexicano- compartió un mensaje de esperanza para los fanáticos de los fans de sus personajes y programas.

“Siempre hemos hecho las cosas con el corazón y hoy más que nunca lo seguimos haciendo. Dedicamos cada día a preservar el legado de Chespirito y continuamos trabajando para que cada generación, en todo el mundo, conozca a los personajes e historias que nos hacen sonreír, sin querer queriendo”, apuntaron en Twitter.

Ante ello, Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños y quien anunció que “El Chavo del 8″ dejaría de transmitirse, comentó:

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”, fue su esperanzador mensaje.

NO HAY ACUERDO CON TELEVISA

A inicios de agosto, Gómez Fernández reveló que los exitosos programas creados por su padre, como “El Chavo del 8” y "El Chapulín Colorado", quedarían fuera de la televisión en México y en otros países del mundo.

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro de que lo lograremos”, escribió el hijo de Roberto Gómez Bolaños.

Su mensaje fue respondido por su hermana Graciela, quien señaló que el canal que canceló la transmisión, Televisa, se está beneficiando de los programas.

“Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirme que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo… Esa riqueza no se puede cuantificar… Los intereses económicos no están en la familia”, comentó.

Cabe resaltar que esta casa televisora mexicana contaba con los derechos de las series originales. Sin embargo, “El Chavo del 8”, “Chespirito” y “El Chapulín colorado”, no podrán ser emitidos en México y en otros 20 países.

