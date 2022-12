Envy Peru se convierte en el primer latino en ganar un reality de RuPaul. | Fuente: Instagram | Envy Peru

¡Ganó Perú! Boris Itzkovich Escobar, peruano que radica en Holanda desde los 4 años, se llevó la corona en la primera temporada de “Drag Race Holland”. Bajo su nombre artístico de Envy Peru, representó a nuestro país internacionalmente y se convierte en el primer latino en ganar un reality show de RuPaul.

Junto Janey Jacké, Ma’Ma Queen y Miss Abby OMG, tuvieron que presentar un popurrí de canciones antes de presentar su mejor look en la pasarela. El peruano lució un traje negro que mostró su sensualidad y glamour, características que destacan a Envy.

Después de que el jurado conformado por Nikkie Plessen, reconocida diseñadora de modas, Nikkie Tutorials, y el conductor Fred van Leer, tuviera nuna reñida reunión para escoger a la ganadora, llegaron a una conclusión.

Luego de nombrar los pro y contras de cada drag queen, decidieron que Ma'Ma Queen y Miss Abby OMG no quedaron en el top 2 para pelear por la corona. Es así que Janey y Envy tuvieron que hacer lipsync de la canción "Born this way" de Lady Gaga.

Tras hacer fonomímica y sacar sus mejores pasos, nombraron a la peruana como ganadora. Al recibir la corona y el cetro de reina, Envy Perú dejó un mensaje para todos aquellos que creyeron en su trabajo y para los que no, también:

"Trabajé mucho para esto, mi objetivo era mostrale a la gente que soy algo mas que una foto linda en Instagram, tengo personalidad. Estoy feliz y llevaré esa corona con orgullo. Perú, esto es para ti. Te amo, mamá. ¡Arriba Perú, carajo!", dijo muy emocionado.

Sus palabras emocionaron a todas las participantes y también recibió un mensaje de RuPaul: "Querida, Envy Peru, ¡felicidades! Eres la ganadora. Alzaste el título de la primera superestrella drag de "Drag Race Holland", se le escuchó decir.

Finalmente, la subcampeona, Janey Jacké, la abrazó y le dio dos besos. Antes de despedirse, le dijo lo siguiente: "Felicidades, amiga, ¡realmente lo mereces!".

Te sugerimos leer