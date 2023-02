Envy Peru es una de las favoritas para ganar la primera temporada de 'Drag Race Holland'. | Fuente: Instagram | Drag Race Holland

El capítulo siete de “Drag Race Holland” sacó lo mejor de las Queens. Envy Peru, Janey Jacké, Ma’Ma Queen y Miss Abby OMG son las cuatro participantes que se enfrentaron individualmente para pasar a la gran final.

Ellas protagonizaron “Maxima. The Rusical”, una historia real basada en la reina de los Países Bajos. Además, luego de presentar su papel, tuvieron que presentar no uno, ni dos, sino tres looks que engloban la categoría “Rojo, blanco y azul, bitch”.

Antes del maxi challenge, las reinas hacen un mini reto. Esta vez fue el turno de los títeres. Cada una escogió una marioneta con los ojos vendados y al momento de tenerla en sus manos, tenían que vestirla como drag queen.

Envy Peru fue la ganadora de este desafío, por lo que tuvo que escoger qué papel harían sus compañeras en “Maxima”. Como en el runway mostraron tres atuendos, la primera pasarela fue “Beachwear”, luego “South beach realness” y finalmente, “Celebrity Cocktail”.

Tras los comentarios de Nikkie Plessen, reconocida diseñadora de modas, las cantantes holandesas Edsilia Rombley y Ruth Jacott; junto al conductor Fred van Leer, se llegó a la conclusión de que Janey Jacké fue la ganadora del maxi challenge y Envy Peru fue salvada.

Por ende, Ma’Ma Queen y Miss Abby OMG debían hacer lip sync. Tras su presentación, Fred salvó a las dos de la eliminación pasando directamente a la final con sus compañeras.

A pesar de que las cuatro pelearán por llevarse a la corona en el capítulo ocho, muchos fanáticos del reality show no estuvieron de acuerdo con esta decisión del jurado. ¿La razón?

Pues Miss Abby OMG no ha ganado ni un maxi challenge y ha estado entre las tres peores en cuatro ocasiones. Por ese motivo, los fans esperan que en la final, Fred van Leer sea justo ya que los seguidores del programa tienen como favoritas a Envy Peru y Janey Jacké.

