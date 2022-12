'Los Simpson' está en el catálogo de Disney+, pero hay una falla en su transmisión. | Fuente: Disney+ / Europa Press

La nueva plataforma de 'streaming' Disney+ arrancó con éxito al alcanzar, en su primer día de lanzamiento, los 10 millones de usuarios. Dentro de su extenso catálogo, apostó por "Los Simpson", pero hay un problema que ha incomodado a los usuarios.

La popular serie de animación, que llegó a su 30 aniversario, se ve con una relación de aspecto incorrecta, de manera que la imagen se sale de la pantalla. Las primeras temporadas se han pasado a una relación de aspecto de pantalla ancha de 16:9 que, sin darse cuenta, termina eliminando fragmentos del plano. Un problema molesto ya que "Los Simpsons" está repleto de bromas visuales.

"Todos los episodios clásicos en Disney+ están en formato panorámico recortado, lo que significa que te pierdes muchos chistes visuales geniales, como que Duff, Duff Lite y Duff Dry provienen del mismo tubo", explicó un usuario.

"Los Simpson" se estrenó en 1989 y, debido al tamaño de los televisores de entonces, muchos programas se presentaron en una relación de aspecto 4:3. Aunque ahora se puede seguir usando ese formato en un televisor de pantalla panorámica, para hacerlo tendría que haber barras negras en el lateral.

Para eliminar esto, algunos programas en 4:3 se han ampliado a 16:9. La popular serie sobre los habitantes de Springfield no cambió a una relación de aspecto moderna de 16:9 hasta la temporada 20 y Disney+ está tratando de compensar estirando las temporadas anteriores.

OTROS RECORTES

La ficción ha debutado con más cambios. El primer episodio de la tercera temporada, titulado "Papá está loco", contó con la voz de Michael Jackson y es uno de los más recordados de la serie. El capítulo, que se estrenó en 1991, se ha convertido en objeto de críticas debido a la controversia que rodea al cantante, acusado de abuso sexual a menores. Por ello Disney+ lo eliminó del catálogo.

Previamente, los mismos productores ejecutivos de "Los Simpson" decidieron retirar de la circulación dicho episodio tras las acusaciones contra el 'Rey del Pop' presentadas en el documental "Leaving Neverland" de HBO. La decisión se tomó como una manera de mostrar compasión por las presuntas víctimas, aunque Michael Jackson siempre negó las acusaciones de abuso sexual y en 2005 fue absuelto en un caso similar. (Con información de Europa Press)

ALGUNOS TÍTULOS DISPONIBLES EN DISNEY+

"Avengers: Endgame"."High School Musical: The Musical: The Series"."Star Wars: The Clone Wars"."X-Men", la serie animada."X-Men: Evolution"."Cenicienta"."Blancanieves y los siete enanos"."Willow"."La novicia rebelde"."Gárgolas"."Los Simpsons"."Frozen".

