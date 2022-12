La miniserie 'Chernobyl' lidera este año las nominaciones a los galardones británicos BAFTA. | Fuente: HBO

La miniserie "Chernobyl", que recrea el desastre nuclear ocurrido en 1986, lidera este año las nominaciones a los galardones británicos BAFTA de televisión, con 14 candidaturas, seguida de "The Crown", que suma 7.La producción de Sky Atlantic ha recibido tres nominaciones en categorías principales y otras 11 en secciones técnicas. Sabrá si logra hacerse con el galardón principal en una ceremonia, que se emitirá por la cadena BBC, el próximo 31 de julio, informó la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisivas (BAFTA, en inglés).La gala estaba originalmente programada para el segundo trimestre del año; pero la crisis del coronavirus obligó a los organizadores a reprogramar su fecha.

NOMINADOS

Además de "Chernobyl" y "The Crown", destacan en la edición de este año "Fleabag" y "Giri/Haji", ambas con seis nominaciones, así como "His Dark Materials" y "The Virtues", nominadas en cinco categorías.Como actrices principales optan al premio Jodie Comer ("Killing Eve"); Glenda Jackson ("Elizabeth is Missing"); Suranne Jones ("Gentleman Jack") y Samantha Morton ("I Am Kirsty").En la categoría masculina, están nominados Stephen Graham ("The Virtues"); Jared Harris ("Chernobyl"); Takehiro Hira ("Giri/Haji"); y Callum Turner ("The Capture").La actriz y escritora británica Phoebe Mary Waller-Bridge y el cómico y guionista Jamie Demetriou, también británico, acumulan por su parte tres nominaciones cada uno.A sus 84 años, la actriz Glenda Jackson vuelve a estar nominada, por su participación en "Elizabeth Is Missing", después de haber optado ya a un premio en 1972 por "Elizabeth R", una serie basada en la reina Isabel I.Entre las sorpresas de la lista divulgada por los BAFTA está la ausencia de Andrew Scott, alabado por su papel en "Fleabag" y de Olivia Colman, con un rol protagonista en "The Crown". (Con información de EFE)