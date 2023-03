Se reveló el costo para hacer la marioneta de Baby Yoda. | Fuente: Disney+

No cabe duda de que Baby Yoda se convirtió en la sensación de Internet en el 2019. Con sus grandes ojos y 30 cm. de alto, la marioneta se volvió en uno de los personajes favoritos en "The Mandalorian". Pero ¿cuánto costó fabricarlo?

Si bien en sus inicios se consideró la idea de crearlo por computadora ─a través de CGI─ finalmente ganó la vieja escuela y así nació la nueva marioneta del universo "Star Wars", hecha con hule y mecanismos.

Fue el actor Adam Pally, que interpretó a un Scout Trooper en el final de "The Mandalorian" junto a Jason Sudeikis, quien reveló cuánto costó hacer que el adorable Baby Yoda parezca vivo en la pequeña pantalla.

Los dos se convirtieron en odiados personajes después de que golpearan al alien de 50 años, que estaba escondido en una bolsa. La marioneta estaba escondida allí dentro mientras grababan la escena.

La interacción de Baby Yoda y el Mandaloriano es vital en la trama de la serie. | Fuente: Disney+

"Recuerdo la primera toma cuando lo golpeé", recordó el intérprete. "Dijeron 'corte' y Jon [Favreau, el productor], que estaba mirando desde un monitor en su oficina, bajó y dijo 'solo quiero que sepas que este es el héroe y cuesta como US$ 5 millones. Quiero que lo golpees, pero también que sepas esto'", manifestó Pally a Comic Book durante una conferencia.

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Es difícil poner en relación el costo de Baby Yoda con otras famosas marionetas del entretenimiento. Pero, Forbes lo comparó con los números de la misma saga de "Star Wars". La primera cinta, "Una nueva esperanza" (1977), tuvo un presupuesto de US$ 11 millones. Haciendo un cálculo con la inflación actual, asciende a US$ 45 millones.

Según reportes, la serie "The Mandalorian" cuesta US$ 15 millones por capítulo, haciendo un total de US$ 120 millones por los ocho episodios de la primera temporada. Así que la tierna criatura solo representaría el 5% del presupuesto total.

El estreno de la segunda temporada está prevista para la primavera (en Perú) del 2020, señaló el productor Jon Favreau. Los fanáticos de “Star Wars” están atentos.

La segunda temporada de 'The Mandalorian' se estrenará este año. | Fuente: Disney+

Te sugerimos leer