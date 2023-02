Los actores Joaquín Bondoni y Emilio Osorio dieron vida a 'Aristemo', pareja homosexual que protagonizó una popular telenovela de Televisa. | Fuente: IMDB

“Aristemo” es más que un juego de palabras —la unión de los nombres Aristóteles y Temo (diminutivo de Cuauhtémoc)—: son la pareja homosexual, interpretada por Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, que dio vida a la telenovela “Juntos, el corazón nunca se equivoca”, spin-off de “Mi marido tiene más familia”, ambas producciones de Televisa.

Se trató, sin duda, de un hito en la historia de la televisión mexicana, pues por primera vez, y en horario prime time, había una historia de amor entre dos personas del mismo sexo que capturaba la atención de millones de televidentes. Una ficción que derribaba los estereotipos.

Joaquín Bondoni, Temo en la telenovela, contó a RPP Noticias que se basó en una amiga cercana para darle forma a su personaje. “Siempre estudié su carácter. Al leer cada parte de su historia, construyendo un poco el personaje, ella lo completaba todo. También de ciertas personas agarré caracteres, pero ella fue el punto”, señaló.

Por otra parte, Emilio Osorio tomó otro camino al encarar este reto actoral. “Busco el hecho de recrear una personalidad o muy diferente o similar a las personas de mi edad”, indicó. “Y eso era Aristóteles. Por eso la gente se identificaba tanto: junto con los directores y escritores, y el productor, creamos un personaje en el cual la gente se podía relacionar muchísimo y verse a sí misma. Lo importante era que gente de mi edad dijera: 'No manches, soy igual que Aristóteles. O me enojo, o me enamoro igual que él'”, explicó.

Para Osorio, esa identificación permitió que el público se enganche con ‘Aristemo’. Pero otro ingrediente fue una trama que contaba sin medias tintas una historia de amor libre. “El mensaje que llevaba la telenovela era totalmente inclusivo, de diversidad, aceptación, respeto y paz. Eso fue lo que nos llenó como personas y actores, y nos llevó a entender muchísimas cosas de la vida que no habíamos entendido por nuestra corta edad”, confesó el popular Aristóteles.

Emilio Osorio y Joaquín Bondoni se encuentran en Perú para ofrecer un concierto este 8 de febrero. | Fuente: Difusión

LIDIAR CON LA CRÍTICA

Encarnar a una pareja homosexual no fue tarea fácil. Sobre todo, en un país en el que la homofobia aún es una dura realidad y que los hizo blancos de encendidas críticas. Pero los exintengrantes de la producción de Televisa prefirieron hacer oídos sordos.

“Sí existen las críticas constructivas”, dijo Bondoni a RPP Noticias. “Pero en mi caso, yo sé cuándo alguien está haciendo una constructiva o una de ya sabes qué. Yo sé realmente cómo tomarlo y de qué aprendo”, agregó.

“Recibimos de todo”, sumó Osorio. “Haters, amor, pasión, mordidas, relatos sexuales. De todo. Los fans y la gente por redes sociales te van a decir lo que se les venga por la mente, porque no hay nada más hermoso y peligroso que el anonimato”, manifestó.

De allí que el también hijo de la actriz Niurka afirmara con contundencia: “Tenemos que saber identificar las críticas para saber qué hacer. Si mañana no sé qué es una crítica constructiva, no sabré cómo escuchar a mis fans”.

SU PASO POR PERÚ

Al llegar al aeropuerto Jorge Chávez, Emilio Osorio se mostró sorprendido y agradecido con el recibimiento que tuvieron por parte de sus seguidores. La razón de su visita, junto a la de Joaquín Bondoni, es el concierto que ambos ofrecerán como parte de la gira “Perfect Tour”, el cual se realizará este 8 de febrero en el Centro de Convenciones María Angola.

Tras su éxito alcanzado en la telenovela, la dupla emprendió, cada uno por su cuenta, una carrera musical que a la fecha cosecha miles de fanáticos en Perú. “Ahí se nota el trabajo y esfuerzo que tanto yo le he puesto al trabajo musical como Joaquín en su carrera independiente”, apuntó Osorio.

Pero este no es el primer contacto de los intérpretes con nuestro país. Los dos recordaron a su colega Marco Zunino, quien actuó en “Mi marido tiene más familia”. “Él, siendo peruano, cada comida era una aventura. Te llenaba de tantas cosas. Él estuvo en Chicago y recuerdo que platicamos de tantas cosas. Muy buen actor”, aseguró.

Aparte de recordarlo como alguien divertido, Osorio relató que Zunino siempre “platicaba mucho del pisco sour”. “Fue muy chistoso que me hablara tanto de la bebida peruana, que al fin y al cabo no pude llegar a probarla. Pero la gastronomía que tienen [en Perú] es increíble”, puntualizó.