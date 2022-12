Una serie de comediantes busca arrancar las risas de la audiencia en 'The Funny Dance Show'. | Fuente: E!

En momentos oscuros, no hay nada mejor que la risa. Una buena carcajada es lo que promete "The Funny Dance Show", programa en el que un grupo de comediantes harán reír con sus pasos de baile.

"Van a ver un baile como nunca han visto antes, con comediantes cayéndose del escenario. Está diseñado para hacerte reír", apuntó Heidi Healest, creadora del show junto con Justine Malone, en entrevista telefónica con RPP Noticias y otros medios de Latinoamérica.

"Es lo opuesto a 'Dancing with the Stars'. Nos aseguramos que todos los bailes diviertan", recalcó la comediante sobre el espacio que se transmite los lunes por el canal E!. Eso no significa que no vaya a gustar a los fans del popular 'reality' de baile de las estrellas: "la gente ama ver a otros bailar; sin ser profesionales pero queriendo serlo", dijo entre risas.

Healest describe a "The Funny Dance Show" como un cruce entre club de comedia y salón de baile. La idea surgió por su amor al baile -aunque ella no sea bailarina profesional- y por hacer reír al público. "Me gusta conectar con la gente y creo que [el baile] lo hace ya seas bueno o malo. Es una expresión de alegría", agregó.

En el programa, cada comediante debe armar tres bailes: un solo, un dueto y un trío. Si bien entre los jueces solo hay uno especializado al baile, cuentan con entrenadores profesionales. Uno de ellos es coreógrafo de Beyoncé. Además, por cada episodio se dona US$ 10.000 a una caridad relacionada a las artes.

¿Cuál fue la parte favorita para Heidi Healest? Ver a los comediantes aprendiendo las coreografías y a los coreógrafos aprendiendo a incorporar elementos graciosos. ¿Los comediantes mejoraron en sus bailes? "No siempre", aceptó entre risas. Eso es parte de lo divertido del show.

HORA Y CANAL

Fecha. Lunes, a las 10:50 p.m.Canal: E!.