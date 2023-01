Actrices de 'Orange is the New Black' envían mensaje de apoyo a las mujeres argentinas. | Fuente: Twitter

La marea verde en Argentina crece cada vez más. Este martes, las mujeres llegaron hasta el Congreso de su país dispuestas a pelear, por segunda vez, la legalización del aborto y acompañar, por octava vez, la presentación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

Recordemos que, en el 2018, el Senado votó en contra de su legalización, pero la Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito (conformada por más de 500 organizaciones) ha decidido poner el tema en agenda de nuevo y así instar a las principales figuras políticas a manifestarse sobre el tema.

Este escenario, además de la violenta realidad que viven las argentinas (una mujer es asesinada cada 36 horas bajo la modalidad de feminicidio de acuerdo con la agencia estatal Télam) ha llevado a las actrices de la popular serie de “Orange is the new black” a enviar un emotivo mensaje a las compañeras de dicho país.

En el video, publicado por Netflix, se observa a Piper Chapman (Taylor Schilling) y a Dayanara Díaz (Dascha Polanco) enviando un poderoso mujeres de dicho país. “Mujeres de Argentina, han sido tiempos difíciles para la igualdad de las mujeres, pero la lucha que iniciaron no ha pasado desapercibida”, dice Taylor.

Continúa su compañera de reparto, quien alienta a las mujeres a mantenerse firmes en la lucha. “Levántense y manténganse firmes. Quiero que todas se paren y peleen, que las reconozcan como debería ser. Luchen por lo que merecen, luchen por la igualdad, el reconocimiento, el orgullo y la autonomía sobre sus propios cuerpos”, finalizan.

Cabe recordar que la sexta y última temporada de la serie, que muestra a un grupo de internas en una prisión de Estados Unidos, se estrenará en la plataforma el 26 de julio.